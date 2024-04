Tego brakuje Bartoszowi Zmarzlikowi. „Tylko tak potwierdzi, że jest najlepszy”

W tym roku cykl Grand Prix składa się z 11 rund, z których aż cztery odbędą się w Polsce. Tytułu mistrza świata bronił będzie Bartosz Zmarzlik, który ma na swoim koncie już cztery triumfy. Oprócz niego zobaczymy także innych reprezentantów Polski – Dominika Kuberę i Szymona Woźniaka, którzy zadebiutują w tej rywalizacji.

Były żużlowiec chwali Bartosza Zmarzlika

Nie ma co ukrywać, że to Bartosz Zmarzlik będzie faworytem do piątego tytułu mistrza świata. Zdaniem ekspertów zagrozić mu może Leon Madsen, a także Fredrik Lindgren. W wywiadzie dla WP SportowychFaktów John Davis, czyli były żużlowiec i drużynowy mistrz świata wskazał atuty polskiego żużlowca.

– Pierwsze co rzuca mi się na myśl, to że ma naprawdę znakomity sprzęt. Jego motocykle są ciągle szybkie i wybiera bardzo dobre ustawienia, niezależnie od warunków torowych. [...] Nawet jeśli przegra start, jest zdolny, by wyprzedzać, bo do każdych zawodów ma przygotowane wszystko perfekcyjnie – stwierdził.

Tego brakuje Bartoszowi Zmarzlikowi

Zdaniem Brytyjczyka Bartosz Zmarzlik nie ma zbyt dużej konkurencji. – Przez brak mocnych rywali, jego wygrywanie staje się nieco łatwiejsze. Pod pewnym względem to przykre, że nie ma za bardzo ma mu się kto postawić. Rywalizacja byłaby na pewno ciekawsza, a on potwierdziłby jeszcze bardziej, że nie ma sobie równych. Nie ma kogoś, kto zagroziłby jego dominacji – podkreślił.

– Żeby zobaczyć jego słabości, musi mieć rywala, który zagrozi jego pozycji. Myślę, że cykl cierpi z powodu braku Emila Sajfutdinowa. To zawodnik o niezwykłym talencie ściga się bardzo dobrze. On, jak i Artiom Łaguta, to są kandydaci do tego, aby napierać na niego – stwierdził.

Jak powszechnie wiadomo, ci dwaj żużlowcy nie startują w cyklu Grand Prix już trzy lata. To oczywiście jest związane z sytuacją geopolityczną i trwającą wojną w Ukrainie. Decyzją FIM żużlowcy z Rosji nadal nie mogą rywalizować na arenie międzynarodowej.

Terminarz Speedway Grand Prix:

27 kwietnia – Grand Prix Chorwacji (Gorican)

11 maja – Grand Prix Polski (Warszawa)

18 maja – Grand Prix Niemiec (Landshut)

1 czerwca – Grand Prix Czech (Praga)

15 czerwca – Grand Prix Szwecji (Malilla)

29 czerwca – Grand Prix Polski (Gorzów)

17 sierpnia – Grand Prix Wielkiej Brytanii (Cardiff)

31 sierpnia – Grand Prix Polski (Wrocław)

7 września – Grand Prix Łotwy (Ryga)

14 września – Grand Prix Danii (Vojens)

28 września – Grand Prix Polski (Toruń)

