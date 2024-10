Głośno o transferze trzykrotnego mistrza świata w Polsce. „Mamy środki, by płacić dobrze”

Tai Woffinden w latach 2012-2024 reprezentował barwy Betard Sparty Wrocław w polskiej lidze. Towarzyszył klubowi w najtrudniejszych chwilach, ale także w tych pięknych na czele z mistrzostwem Polski w 2021 roku. Teraz nadszedł czas rozstania. Przez długi czas wydawało się, że Brytyjczyk zostanie zawodnikiem NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Sprawy potoczyły się jednak inaczej i trafił do Texom Stali Rzeszów, która nie jest klubem z PGE Ekstraligi.

Prezes mówi o negocjacjach z Woffindenem

Trzykrotny indywidualny mistrz świata zdecydował się zejść poziom rozgrywkowy niżej, gdzie także startuje wielu uznanych zawodników. W mediach społecznościowych miał miejsce chat prezesa Texom Stali Rzeszów Michała Drymajło z kibicami. Działacz opowiedział, jak wyglądały negocjacje z Brytyjczykiem.

– Tai powiedział, że jest blisko dołączenia do jednego klubu, ale jeśli coś nie wyjdzie, to zadzwoni. Sytuacja rozwinęła się bardzo szybko. Na pasie startowym w samolocie, kiedy leciałem do Stanów Zjednoczonych, dostałem od niego wiadomość, że jest gotowy do rozmów. Dobrze, że jest udogodnienia, że mamy internet, to mogliśmy konwersację prowadzić. Dogadaliśmy się bardzo szybko i to nie znaczy, że bardzo drogo. Mamy środki na to, by płacić dobre pieniądze – przyznał Drymajło podczas rozmowy z kibicami w mediach społecznościowych.

Stal Rzeszów zbudowała mocny skład

Do drużyny ze stolicy Podkarpacia poza Woffindenem dołączą również inni zawodnicy znani z torów ekstraligowych. To Paweł Przedpełski oraz Keynan Rew. Rzeszowianie zamierzają się włączyć do walki o PGE Ekstraligę.

Konkurencja będzie jednak mocna, ponieważ szybko do elity zamierza wrócić Fogo Unia Leszno, a wzmocniła się również Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która w tym sezonie zajęła drugą pozycję w Metalkas 2. Ekstralidze.

