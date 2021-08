Była reprezentantka Polski prosi o pomoc. „Sport mnie okaleczył”

Małgorzata Mączka występowała w barwach aktualnego mistrza Polski, MKS Zagłębie Lubin. Piłkarka ręczna była powoływana także do reprezentacji narodowej, ale ze względu na groźny uraz musiała zakończyć karierę.

Nie jest w stanie podnosić ręki

W ubiegłym roku, podczas meczu, jedna z rywalek za mocno pociągnęła Mączkę za rękę, co było brzemienne w skutki. „Diagnoza, jaką usłyszałam, powaliła mnie z nóg. Uszkodzenie splotu ramiennego, czyli innymi słowami uszkodziłam nerwy w stawie ramiennym. Szukałam pomocy już w całej Polsce. Od roku jestem rehabilitowana, brałam sterydy, przeszłam operację, która nie przyniosła żadnych zmian” – czytamy we wpisie zamieszczonym na zrzutka.pl.

To właśnie we wspomnianym serwisie trwa zrzutka na dalsze leczenie dla zawodniczki. Mączka do dzisiaj nie podnosi prawej ręki i nie jest w stanie utrzymać żadnego przedmiotu w dłoni. Nie może też uczesać włosów prawą ręką czy prowadzić auta. Przez to jest uzależniona od osób trzecich, co stanowi duże obciążenie psychiczne. „Piszę o tym, aby każdy zdawał sobie sprawę, że nie mówię o czymś błahym, ale o fakcie, że sport mnie okaleczył” – dodała.

Jak dotąd rehabilitacja nie przyniosła efektu, ale piłkarka ma szansę na kolejną operację. „Pieniądze szybko uciekają przy takiej kontuzji, wszystkie badania, wizyty, rehabilitacja to wszystko kosztuje… dlatego zwracam się do Was z ogromną prośbą” – czytamy w opisie zbiórki, której celem jest zebranie 50 tys. zł.

