Mamy kolejne złoto Igrzysk Europejskich. Florecistka pokazała klasę

Julia Walczyk-Klimaszyk zdobyła złoty medal Igrzysk Europejskich. Polska florecistka pokonała w finale Węgierkę Florę Pasztor 15:11. Po pierwszej rundzie nasza reprezentantka prowadziła 9:5.

Droga florecistki do finału

Julia Walczyk-Klimaszyk pewnie pokonywała kolejne rywalki na swojej drodze. W 1/16 finału Polka była lepsza od Dorji Blazić, którą pokonała 15:9. Następnie wyeliminowała rodaczkę Flori Pasztor – Katę Kondricz 15:7.

Ćwierćfinał był nieco bardziej wyrównany, bo reprezentantka Izraela zdobyła aż 13 punktów. Jednak to było za mało, by wygrać z Polką, która ostatecznie zameldowała się w finale. Starcie o finał było nawet bardziej wymagające, co poprzednie. Walczyk-Klimaszyk zmierzyła się z Rumunką Maliną Calugareanu. Do wyłonienia triumfatora potrzebny był dodatkowy czas, w którym lepiej zaprezentowała się Biało-Czerwona i wygrywając 14:13 zapewniła sobie walkę o złoty medal Igrzysk Europejskich.

Krzysztof Kaczkowski niestety nie podzielił sukcesy Julii Walczyk-Klimaszyk

Innym polskim szablistą, który dotarł do finału Igrzysk Europejskich w szermierce był Krzysztof Kaczkowski. Niestety Polak nie podzielił sukcesu swojej rodaczki i w finale przegrał 13:15 z dwukrotnym mistrzem Europy i liderem światowego rankingu Sandro Bazadze z Gruzji.

Według pierwotnych planów szermierka miała mieć rangę mistrzostw Europy, ale Międzynarodowa Federacja Szermiercza postanowiła odebrać z tego zrezygnować i przekazać imprezę Bułgarii. Ta decyzja była podyktowana postawą polskich organizatorów, którzy nie chcieli się ugiąć i wpuścić do kraju ani Rosjan, ani Białorusinów.

– W miniony weekend w Bułgarii odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szermierce. Międzynarodowa Federacja Szermiercza przeniosła te mistrzostwa z Polski do Bułgarii, ponieważ polski rząd ingerował w autonomię sportu, odmawiając wydania wiz dla indywidualnych neutralnych sportowców z rosyjskimi lub białoruskimi paszportami – powiedział Thomas Bach.

