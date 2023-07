MKOl oskarża państwa o podwójne standardy. Chodzi o zakaz startów dla Rosjan

Po wybuchu wojny w Ukrainie kilkadziesiąt państw opowiedziało się przeciwko obecności rosyjskich i białoruskich zawodników na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Choć Rosja od lat startuje na turnieju czterolecia pod szyldem Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, to jak pokazała przeszłość – nic sobie z tego nie robili.

MKOl krytykuje państwa za podwójne standardy

Jeszcze więcej kontrowersji wywołała decyzja MKOLu, który orzekł w marcu, że sportowcy z Rosji i Białorusi powinni mieć możliwość startu pod neutralną flagą pod warunkiem, że nie popierają wojny w Ukrainie. Nie spodobało się to w szczególności sportowcom z atakowanego państwa, którzy nie wyobrażają sobie startów na jednych zawodów z przedstawicielami tych krajów.

Głośny wyraz sprzeciwu dla jakichkolwiek ustępstw ma także minister sportu, Kamil Bortniczuk. Podczas niedawno rozgrywanych Igrzysk Europejskich nie wystąpił żaden reprezentant Rosji i Białorusi. Ostatnie oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego stanowi jednak niejako atak na wszystkie kraje, którym nie podobają się działania organizacji.

„To godne ubolewania, że niektóre rządy nie chcą uszanować większości ruchu olimpijskiego oraz autonomii sportu, o którą proszą inne kraje. I co chwalą to w niezliczonych przemówieniach oraz rezolucjach ONZ i Unia Europejska” – napisały władze MKOl w oficjalnym oświadczeniu cytowanym przez Interię. „Te rządy nie zajmują się kwestią podwójnych standardów, z którymi mieliśmy do czynienia w wezwaniach konsultacyjnych. Nie widzieliśmy z ich strony ani jednego komentarza na temat ich stosunku do udziału sportowców, których kraje są zaangażowane w pozostałe 70 wojen, konfliktów zbrojnych i kryzysów na świecie„ – możemy przeczytać.

MKOL nie dopuści Rosyjskiego i Białoruskiego Komitetu Olimpijskiego do IO 2024

MKOl dodał, że ich decyzje są często negatywnie odbierane zarówno przez Rosjan, jak i przez Ukraińców, co ma świadczyć o ich bezstronności. Ponadto dodał, że nie zaprosi komitetów olimpijskich z Rosji i Białorusi, co podtrzymuje wcześniejszą decyzję, że nie zobaczymy flag tych państw na igrzyskach w Paryżu (sportowcy mieliby rywalizować pod neutralną flagą).

Spór MKOl z Polską. Chodzi o Rosjan i Białorusinów