Marek Szkolnikowski odchodzi z TVP Sport! Poznaliśmy nowego redaktora naczelnego

Marek Szkolnikowski, który przez ponad 7 lat pełnił rolę szefa TVP Sport, zdecydował, że nadszedł najwyższy czas, by zakończyć ten etap w swojej karierze zawodowej. Na swoim Twitterze wyjaśnił, dlaczego postanowił tak postąpić.

Marek Szkolnikowski odchodzi z TVP Sport

„Po 7,5 latach za sterami TVP Sport moja misja powoli dobiega końca. Gdy przychodzą takie chwile nigdy nie wiadomo co napisać, bo każdy z nas jest kozakiem, dopóki nie stanie naprzeciw wyzwaniu i nie spojrzy mu prosto w oczy. Ze sportowym kanałem Telewizji Polskiej związany jestem od półtorej dekady” – napisał w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu Szkolnikowski wspomniał swoje początki w Telewizji Polskiej, które sięgają 2007 roku. Podkreślił, że w jej hierarchii piął się dzięki ciężkiej pracy, a nie posiadaniu „pleców we władzach”, co niektórzy często mu zarzucali. Świadomy, iż nigdy nie zastąpi Włodzimierza Szaranowicza, poprzedniego szefa TVP Sport, w skali jeden do jednego, wspomniał jednak kilka sukcesów, które stacja odniosła za jego kadencji. „Nasz kanał był liderem rynku tylko pięciokrotnie”: w 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku – napisał.

Dlaczego Marek Szkolnikowski odejdzie z TVP Sport?

Szkolnikowski zaznaczył, że zostawia TVP Sport w optymalnym miejscu z wieloma interesującymi kibiców prawami, między innymi do mistrzostw Europy 2024 i 2028 w piłce nożnej, futbolowego mundialu 2026, igrzysk olimpijskich do 2032 roku, meczami reprezentacji Polski i transmisjami piłkarskiego Pucharu Polski oraz Fortuna 1. ligi. Na liście rzeczy, z których jest zadowolony, pojawiło się także stworzenie nowoczesnej aplikacji mobilnej, zbudowanie redakcji i portalu sportowego, a także mediów społecznościowych.

Skąd jednak decyzja o odejściu? „Nie ukrywam, że przeszedłem tę grę. Nie interesuje mnie dalsze nabijanie xp i przechodzenie misji pobocznych, to nie w moim stylu. Rozbiłem bank i czas na nowe wyzwania. To, co nazywacie ego, jest dla mnie poczuciem własnej wartości i świadomością wykonanej pracy. Rozsiedzenie się w wygodnym fotelu może dla zdecydowanej większości byłoby pierwszym wyborem, ale nie dla mnie” – czytamy. „Znacie mnie już trochę, więc wiecie, że to dopiero początek dużych rzeczy” – zakończył enigmatycznie.

Sebastian Staszewski nowym redaktorem naczelnym TVP Sport

Niedługo po oświadczeniu Szkolnikowskiego dowiedzieliśmy się również, kto go zastąpi. Nowym dyrektorem TVP Sport zostanie Sebastian Staszewski, dotychczasowy dziennikarz Interii.

„Małe ogłoszenie: od 3 sierpnia zaczynam pracę na stanowisku redaktora naczelnego i wicedyrektora TVP Sport. Tym samym w moim życiu rozpoczyna się nowy, szalenie ekscytujący rozdział. Rękawy już podwinięte i razem z dyrektorem Krzysztofem Zielińskim od razu bierzemy się do pracy: szykujemy dla Was kilka niespodzianek i ciekawych projektów. Przygotujemy się do wielkich imprez – przed nami mistrzostwa Europy w Niemczech i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu – ale nie zapomnimy też o pięknej przeszłości polskiego sportu, która zasługuje na wyjątkowe upamiętnienie” – napisał na Twitterze.

