Rośnie kolejny następca Kubicy. Nastolatek mistrzem w Formule 4

Polski juniorski motorsport w ostatnich miesiącach przykuwa duże zainteresowanie. Kacper Sztuka radził sobie bardzo dobrze w Formule 4. Dzięki wynikom oraz wsparciu sponsorów przeszedł do FIA Formuły 3. W tej samej serii znalazł się także inny reprezentant Biało-Czerwonych Piotr Wiśnicki.

Sukces młodego polskiego kierowcy

Obaj zawodnicy dobrze pamiętają smak rywalizacji w Formule 4. Maciej Gładysz przez lata był związany tylko z kartingiem. Osiągał tam duże sukcesy, lecz z biegiem lat skorzystał z możliwości przejścia do tzw. „single-seaterów” czyli bolidów. Zawodnik Orlen Teamu oraz zespołu MP Motorsport wziął udział w Formule Winter Series, w której rywalizuje się maszynami F4.

Spośród 40 zawodników i zawodniczek z całego świata większość była podobnie jak Gładysz debiutantami. To sprawia, że zwycięstwo w tej kategorii ma duże znaczenie. Pochodzący z Tarnowa zawodnik zanotował aż sześć zwycięstw, co w klasyfikacji generalnej całego cyklu dało mu tytuł drugiego wicemistrza. Finał cyklu miał miejsce na torze w Barcelonie, w którym co roku ścigają się kierowcy Formuły 1.

– To był niesamowicie emocjonujący i bardzo trudny weekend, który zakończył mój bardzo udany debiut w Formule 4 – powiedział Gładysz. – Jestem bardzo zadowolony, ponieważ w tym roku do rywalizacji w Formula Winter Series zgłosiło się ponad czterdziestu zawodników i zawodniczek. Większość z nich to właśnie debiutanci, a kilkunastu pozostałych ma już bardzo duże doświadczenie. Mimo wszystko byliśmy w stanie wywalczyć mistrzostwo w klasyfikacji Rookie, a także podium w klasyfikacji generalnej – powiedział 15-latek.

Maciej Gładysz wystartuje w hiszpańskiej F4

Maciej Gładysz już 12 maja zadebiutuje w międzynarodowych mistrzostwach Hiszpanii Formuły 4. Czeka go 21 wyścigów w siedem weekendów.

