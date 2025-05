Rewolucja na szczytach PlusLigi. Klub wydał pilny komunikat

Czołowe kluby PlusLigi czekają od nowego sezonu spore zmiany. 21 maja PGE Projekt Warszawa poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Piotrem Grabanem.

Jastrzębski Węgiel rozstaje się z Marcelo Mendezem

Ze szkoleniowcem postanowił rozstać się również Jastrzębski Węgiel. Klub wydał komunikat, w którym przekazano, że Marcelo Mendez nie będzie już prowadził drużyny. – Uważam, że wykonałem tutaj dobrą robotę. Czułem się z tym ludźmi naprawdę świetnie, jak w domu. To było kluczowe dla mnie i dzięki temu mogliśmy grać tak dobrze. To były trzy niesamowite lata – podkreślił 61-letni Argentyńczyk.

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych szkoleniowiec zwrócił się także do polskich kibiców. „Jesteście totalnie szaleni w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. To właśnie wy sprawiacie, że siatkówka jest tak pięknym sportem. proszę Was, nie zmieniajcie się. Dziękuję wam za wszystko, a szczególnie kibicom Jastrzębskiego Węgla – za hymn przed meczami, bezwarunkowe wsparcie i to, że podążaliście za nami nawet do najbardziej odległych zakątków Europy” – podkreślił.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem Jastrzębskiego Węgla.

Marcelo Mendez – kim jest?

Marcelo Mendez spędził w Jastrzębskim Węglu trzy sezony. W tym czasie wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza Polski (2023 oraz 2024), a także Superpuchar Polski (2022) i Puchar Polski (2025). Na swoim koncie może zapisać nie tylko sukcesy na krajowym podwórku. W trakcie jego pracy drużyna zdobyła brązowy medal Ligi Mistrzów (2025) oraz dwa Klubowe Wicemistrzostwa Europy (2023 i 2024).

Pracę w drużynie ze Śląska argentyński szkoleniowiec łączył z prowadzeniem reprezentacji Argentyny. Poprowadził kadrę do zwycięstwa w Mistrzostwach Ameryki Południowej w 2023 roku, a także wywalczył brązowy medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

