Kibice starli się w centrum Wrocławia. Tusk nie zostawił złudzeń

Finał Ligi Konferencji to dla Wrocławia wielkie wydarzenie. Zwłaszcza, że do stolicy Dolnego Śląska przyjechały ciekawe zespoły, pełne światowych gwiazd. Real Betis z Hiszpanii i angielska Chelsea ściągnęły też tysiące swoich kibiców, co oznacza spore zyski z turystyki.

Bójki zagranicznych kibiców we Wrocławiu

Niestety, sportowe święto zostało nieco przyćmione przez bójki pomiędzy chuliganami obu zespołów. Walki toczyły się m.in. w okolicach wrocławskiego Rynku i placu Solnego. Świadkowie mówili o regularnej bitwie z wykorzystaniem krzesełek, stołów i butelek. Walczących rozdzielań musiała policja, która jednak była na miejscu i zareagowała błyskawicznie.

„Dzisiaj na terenie wrocławskiego Rynku policjanci interweniowali w związku z incydentem, do jakiego doszło prawdopodobnie pomiędzy kibicami drużyn przyjezdnych, które w ramach Finału Ligii Konferencji mają jutro rozegrać mecz” – podano w komunikacie.

„Mundurowi zareagowali niezwłocznie po tym zajściu, czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań” – informowała dalej Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Finał Ligi Konferencji we Wrocławiu. Policja szuka chuliganów

„Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i obecnie policjanci pionu kryminalnego prowadzą czynności zmierzające do ich identyfikacji. Ilości policyjnych sił prewencyjnych i operacyjnych oraz ich nasycenie jest tak duże w miejscach, gdzie gromadzą się lub przemieszczają mieszkańcy i fani sportu, że wszyscy mogą czuć się bezpiecznie” – zaznaczano w komunikacie.

„Prosimy niezwłocznie zawiadamiać o każdym zdarzeniu będący w pobliżu patrol Policji lub Straży Miejskiej Wrocławia, albo zadzwonić pod nr alarmowy 112. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa” – prosiła policja.

Wrocław. Donald Tusk ostrzega kibiców z zagranicy

Własne oświadczenie opublikował też w sieci premier Donald Tusk. „Zero tolerancji dla przemocy na naszych ulicach! Dziękuję policji za stanowcze działania wobec chuliganów w koszulkach Chelsea i Betisu we Wrocławiu. Ostrzegamy: jeśli będzie trzeba, policja będzie dzisiaj jeszcze bardziej bezwzględna!” – zapowiadał.

Do kwestii bezpieczeństwa we Wrocławiu odniósł się też szef MSWiA Tomasz Siemoniak. „Policja działała i będzie działać bardzo zdecydowanie wobec wszystkich prób naruszania porządku we Wrocławiu przez przybyłych na finał Ligi Konferencji. Nie pozwolimy, aby sportowe święto było areną bójek zagranicznych chuliganów. Policja zrobi wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, turystom i prawdziwym kibicom” – oznajmiał na platformie X.

