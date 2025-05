Kibicowska bitwa w centrum miasta! Szokujące obrazki prosto z Polski

To będzie piłkarskie święto w Polsce. W środę oczy kibiców nie tylko ze Starego Kontynentu skupione będą na wydarzeniach we Wrocławiu. Tarczyński Arena zamieni się w arenę zmagań o trofeum Ligi Konferencji UEFA. Zmierzą się w nim hiszpański Real Betis oraz angielska Chelsea FC. Czołowe zespoły w swoich ligach.

Wielka rozróba we Wrocławiu! Rynek sparaliżowany przez kiboli [WIDEO]

W ostatnich tygodniach dosyć głośno zrobiło się w świecie polskiej polityki o… kibicowskich ustawkach. Zostawiając jednak na boku to, co w kampanii wyborczej, „próbkę” zderzenia dwóch grup kibicujących różnym klubom, mieliśmy we wtorek (tj. 27 maja) w centrum Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska pojawili się bowiem kibice Betisu oraz Chelsea. Jak się okazało, nie było dużo potrzeba, żeby doszło do regularnej bitwy, gdzie musiały wkroczyć naprawdę solidne zastępy służb mundurowych.

Na nagraniach pojawiających się w mediach społecznościowych widać dokładnie, co działo się w centrum Wrocławia. W ruch poszły m.in. krzesła z ogródków, przylegających do poszczególnych barów i restauracji.

Specjalne oświadczenie wydała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Dzisiaj na terenie wrocławskiego Rynku policjanci interweniowali w związku z incydentem, do jakiego doszło prawdopodobnie pomiędzy kibicami drużyn przyjezdnych, które w ramach Finału Ligii Konferencji mają jutro rozegrać mecz.

Mundurowi zareagowali niezwłocznie po tym zajściu, czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań.

Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i obecnie policjanci pionu kryminalnego prowadzą czynności zmierzające do ich identyfikacji.

Ilości policyjnych sił prewencyjnych i operacyjnych oraz ich nasycenie jest tak duże w miejscach, gdzie gromadzą się lub przemieszczają mieszkańcy i fani sportu, że wszyscy mogą czuć się bezpiecznie.

Prosimy niezwłocznie zawiadamiać o każdym zdarzeniu będący w pobliżu patrol Policji lub Straży Miejskiej Wrocławia, albo zadzwonić pod nr alarmowy 112. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Liga Konferencji UEFA: Gdzie i kiedy oglądać finał Real Betis – Chelsea?

Najważniejszy mecz trzeciego co do ważności pucharu w stajni klubowej UEFA, już w środowy wieczór, tj. 28 maja. Będzie to starcie dwóch zespołów, które na etapie ćwierćfinału rozgrywek, eliminowały… reprezentantów PKO BP Ekstraklasy. Betis okazał się lepszy od Jagiellonii Białystok, natomiast Chelsea ograła Legię Warszawa.

Finał na Tarczyński Arenie we Wrocławiu rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz będzie pokazywany na antenie Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Internetowo można skorzystać m.in. z oferty platformy Polsat Box Go.

