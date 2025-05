Ryzykowne zagranie Michała Probierza. Debiutant uratuje reprezentację Polski?

Polska jest liderem grupy G eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Trener Michał Probierz ma zatem komfortową sytuację w kontekście nadchodzącego zgrupowania reprezentacji Polski. Choć z pewnością styl gry drużyny narodowej, nie rzuca na kolana. Zwycięstwa 1:0 z Litwą i 2:0 z Maltą, osiągnięte w marcu b.r., nie rozwiały wielu wątpliwości, które wiszą nad całą kadencją obecnego selekcjonera.

Oskar Repka przed szansą debiutu. Zbawienie dla reprezentacji?

Paradoks sytuacji polega na tym, że od dłuższego czasu w drużynie narodowej poszukiwanych jest kilku piłkarzy, którzy mieliby zastąpić niegrające już od pewnego okresu, byłe gwiazdy reprezentacji. Przykłady? Dwie kluczowe pozycje, czyli środkowy obrońca – tutaj kwestia znalezienia lidera pokroju Kamila Glika – czy boiskowa „szóstka”, czyli człowiek, mający wejść w buty Grzegorza Krychowiaka.

Wydaje się, że Glik i Krychowiak – to już zamierzchła przeszłość reprezentacyjna. Nadal jednak nie ma jasnych odpowiedzi na pytania, kto tak właściwie ma ich zastąpić w teraźniejszości, pod batutą trenera Probierza. Selekcjoner zdecydował się dać szansę ciekawemu piłkarzowi z PKO BP Ekstraklasy. Oskar Repka, bo o nim mowa, ma za sobą bardzo udany sezon w barwach GKS Katowice. Beniaminek ligi, drużyna, która pokazała solidność i to, że bez wielkich nazwisk, również można zaliczyć udane wejście do elity.

Co o powołaniu sądzi mający 26 lat debiutant?

– Na pewno wielka duma znaleźć się z takimi zawodnikami na tym zgrupowaniu. A teraz okazja, żeby zaprezentować się na boisku i to weryfikuje. Tak że jestem zniecierpliwiony i czekam do poniedziałku […] Wczoraj trener Probierz do mnie zadzwonił i poinformował, jaka sytuacja. No i oczywiście mój klubowy szkoleniowiec też już wiedział. Wczoraj jeszcze byłem w klubie, więc już dostałem gratulacje od trenera GKS Katowice – przyznał z uśmiechem Repka w rozmowie dla Kanału Sportowego.

Pomocnik rozegrał w sezonie 2024/25 łącznie 33 mecze na poziomie ekstraklasy. Co dodatkowo istotne, poza wartością w destrukcji i wsparciu pracy zespołu w defensywie, Repka dołożył do dorobku strzeleckiego GKS aż osiem goli.

– Wszedłem do Ekstraklasy i się nie bałem. Słyszałem trochę głosów z boku, że taki duży zawodnik, że w I lidze okej, ale już na ekstraklasowym poziomie, to nie. Ja się nie bałem. Ta pewność siebie mnie przekonała, żeby zrobić ten kolejny krok […] Co dokładnie mogę dać reprezentacji? Myślę, że ta pozycja numer 6, gabaryty, spokój z piłką przy nodze. To będę chciał przeżyć na boisko. Ale nie będę też tutaj za dużo mówił, bo chcę przełożyć to wszystko na boisko – skwitował piłkarz GKS, powołany przez Probierza.

Przypomnijmy, że wśród powołanych zabrakło Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry, w porozumieniu z Michałem Probierzem, zdecydował się zrezygnować z udziału w czerwcowym zgrupowaniu. Jak wyjaśnił sam „Lewy”, za pośrednictwem mediów społecznościowych, potrzebuje odpoczynku po intensywnym sezonie klubowym.

Oto wybrańcy Michała Probierza. Lista powołanych do kadry Polski

Warto przypomnieć, że zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, tj. 2 czerwca.

Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice)



Mateusz Kochalski (Karabach Agdam)



Bartosz Mrozek (Lech Poznań)



Łukasz Skorupski (Bologna FC)



Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton FC)



Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria)



Matty Cash (Aston Villa FC)



Paweł Dawidowicz (Hellas Verona)



Jakub Kiwior (Arsenal FC)



Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok)



Sebastian Walukiewicz (Torino FC)



Mateusz Wieteska (PAOK FC)

Pomocnicy:

Mateusz Bogusz (CD Cruz Azul)



Przemysław Frankowski (Galatasaray SK)



Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)*



Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg)



Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam)



Maximillian Oyedele (Legia Warszawa)



Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad)



Oskar Repka (GKS Katowice)



Bartosz Slisz (Atlanta United)



Sebastian Szymański (Fenerbahce SK)



Nicola Zalewski (Inter Mediolan)



Piotr Zieliński (Inter Mediolan)



Napastnicy:

Adam Buksa (FC Midtjylland)



Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir)



Karol Świderski (Panathinaikos AO)

* zawodnik opuści zgrupowanie po meczu z Mołdawią

W czerwcowym okienku reprezentacyjnym Polacy rozegrają dwa mecze. Najpierw towarzysko z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie (piątek, 6 czerwca, g. 20:45). Będzie to też szczególne spotkanie dla Kamila Grosickiego. Doświadczony pomocnik zaliczy bowiem swój pożegnalny występ w reprezentacji.

Drugi mecz, już o dużo większą stawkę, to starcie w ramach eliminacji MŚ 2026. Polacy zmierzą się z Finlandią, będzie to mecz wyjazdowy. Spotkanie Finlandia – Polska zostanie rozegrane w Helsinkach (wtorek, 10 czerwca, g. 20:45). Mecz z Finami z pewnością będzie bardzo istotny w kontekście układu sił w grupie eliminacyjnej.

