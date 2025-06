Głosowanie na prezesa PZPN. Niemal jednomyślna decyzja ws. Cezarego Kuleszy

Cezary Kulesza został wybrany na kolejną kadencję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dotychczasowy szef PZPN był jedynym kandydatem, ale musiał otrzymać ponad 50 proc. głosów plus jeden, aby wybory nie zostały rozpisane na nowo. Podczas głosowania Kulesza uzyskał 98 głosów „za”, siedem przeciw, a 11 osób się wstrzymało. Łącznie głosowało 116 kandydatów.

– Szanowni delegaci, przede wszystkim jestem pod wrażeniem. Dziękuję za zaufanie. Głos mi się łamie, bo wiem, że zaufaliście mi, że wybór jest taki, że to wy wybieracie prezesa, to środowisko piłkarskie wybiera i według was cieszę się tym uznaniem, a przede wszystkim chciałbym jeszcze raz wam wszystkim podziękować i tym, którzy nawet na mnie nie zagłosowali – powiedział w przemówieniu tuż po wyborze nowy-stary prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Cezary Kulesza prezesem PZPN na kolejną kadencję

Kulesza kontynuował, że będzie też „pracował na to, żeby wzbudzić większe zaufanie u nieprzychylnych mu osób, żeby ten poziom niezadowolenia był mniejszy z ich strony”. – Pamiętajcie zawsze, że ja jestem tylko prezesem, takim samym, jak wy jesteście prezesami w klubach. Ja służę wam, jeżeli będziecie mieć kiedykolwiek jakieś problemy, zawsze służę pomocą, tak jak przez cztery lata próbowałem to robić i będę nadal to robił i służył polskiej piłce – podsumował prezes PZPN.

Tuż przed głosowaniem Kulesza przekonywał, że związek za jego kadencji „zrealizował wiele projektów i otworzył się na nowe inicjatywy oraz wzmocnił dialog i współpracę”. – W centrum naszych działań nadal pozostanie promowanie piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych i odmianach edukacji trenerów, specjalistów piłkarskich, szkolenie zawodniczek i zawodników, integracja środowiska, profesjonalizacja wszystkich działań i struktur – mówił prezes PZPN.

Czytaj też:

PZPN nie ma już innego wyjścia. Będzie głośny powrót do reprezentacjiCzytaj też:

Zbigniew Boniek zdradził, kto będzie trenerem reprezentacji. Hitowy wpis „Zibiego”