Reprezentant Polski kończy karierę. „Jestem już po rozmowie z trenerem”

Siatkarz Marcin Janusz ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Rozgrywający tłumaczył ten ruch poważnymi problemami ze zdrowiem. Rezygnuje jako zdobywca olimpijskiego srebra, ale tłumaczy, że właśnie tamten turniej był dla niego szczególnie trudny.

– Nie będzie mnie w kadrze ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Jestem już po rozmowie z trenerem. Przedstawiłem mu swoją decyzję – kończę reprezentacyjną karierę – oznajmił Marcin Janusz w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”. Zawodnik ujawnił przy tym, że przez lata musiał wspomagać się lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi ze względu na bóle pleców.

Jak tłumaczył Janusz, ogromne ilości przyswajanych leków doprowadziły do poważnych problemów z jego wątrobą. Lekarze przedstawili mu diagnozę w 2024 roku. – Zwłóknienie wątroby drugiego stopnia. To stadium wymagające szybkiej reakcji i wyeliminowania czynników, które powodują – mówił dziennikarzom.

– Usłyszałem jasno, że gdybym zignorował problem i dalej funkcjonował w takim samym trybie – przy dużych obciążeniach i konieczności częstego sięgania po leki – doprowadziłoby to do bardziej zaawansowanego stadium zwłóknienia, bo byłem już na granicy. W praktyce oznaczałoby to funkcjonowanie z chorobą przewlekłą przez długie lata, a może nawet do końca życia – podkreślał sportowiec.

Zaniepokojonych kibiców uspokajał – jego rokowania są dobre, ponieważ problem udało się wykryć na wczesnym etapie i w porę zareagować. Zwłóknienia wątroby drugiego stopnia można jeszcze cofnąć, nawet jeżeli wymaga to długich wysiłków.

W swojej udanej karierze reprezentacyjnej Marcin Janusz zdobywał m.in. złoty medal mistrzostw Europy w 2023 roku. W tamtym turnieju wybrano go najlepszym zawodnikiem na pozycji rozgrywającego.

Przywiózł do Polski także srebrny medal z igrzysk olimpijskich w 2024 roku w Paryżu. Zdobywał srebro również na mistrzostwach świata w 2022 roku. Ma 5 medali Ligi Narodów, w tym złoto z 2023 roku.

Czytaj też:

Wilfredo Leon z poważną kontuzją. To brzmi wręcz niewiarygodnie!Czytaj też:

Hit transferowy stał się faktem! Nikola Grbić zachwycał się jego talentem