Hit transferowy stał się faktem! Nikola Grbić zachwycał się jego talentem

To nie był wymarzony start w PlusLidze dla Jakuba Nowaka. Środkowy, który świetnie prezentował się na zapleczu siatkarskiej elity w kraju, a następnie potwierdził swoją wartość w reprezentacji Polski, zanotował trudny sezon klubowy 2025/26.

Nie dość, że Nowak stracił większość kampanii za sprawą kontuzji, to dodatkowo jego zespół Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – z hukiem pożegnał się z PlusLigą.

PlusLiga: Jakub Nowak zakontraktowany w Bełchatowie. To ogromny talent!

Było jednak niemal pewne, że nawet w przypadku faktycznego braku Częstochowy w elicie (otworzyła się furtka ze względu na gigantyczne problemy w Jastrzębiu-Zdroju, o których pisaliśmy na łamach WPROST), środkowy znajdzie dla siebie miejsce do grania. Tak się faktycznie stało i choć oficjalnego potwierdzenia ze strony nowego pracodawcy Nowaka nie ma, to wydaje się niemal pewne, że zagra on w Bełchatowie.

O sprawie poinformował właśnie „Łódzki Sport”.

PGE GiEK Skra Bełchatów wciąż pracuje nad kadrą na kolejny sezon. Teraz pewnym wydaje się już przyjście do klubu bardzo utalentowanego, młodego reprezentanta Polski. Nowym środkowym dziewięciokrotnych mistrzów Polski ma zostać Jakub Nowak. 20-letni siatkarz jest wychowankiem Lechii Tomaszów Mazowiecki. W sezonie 2023/2024 był zawodnikiem InPost ChKS-u Chełm, ale w poprzedniej kampanii wrócił do Lechii, z którą zajął 5. miejsce w rozgrywkach PLS 1. Ligi. Jeszcze jako pierwszoligowiec został dostrzeżony przez Nikolę Grbicia i powołany do reprezentacji Polski – czytamy w tekście lodzkisport.pl.

Nowak z pewnością może zacierać ręce na współpracę z Grzegorzem Łomaczem. Wicemistrz olimpijski, lider zespołu z Bełchatowa, znany jest ze swojego zamiłowania do gry ze środkowymi. Nowak na takiej współpracy może tylko zyskać. Podstawą będzie jednak zdrowie po stronie środkowego. W końcu nieprzypadkowo tym graczem tak zachwycał się Nikola Grbić.

Serbski selekcjoner kadry Polski wziął Nowaka na najważniejsze imprezy reprezentacji. Młody chłopak zdołał w poprzednim roku (2025) m.in. sięgnąć po złoty medal Ligi Narodów czy brąz mistrzostw świata.

