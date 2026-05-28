Głośny transfer do Polski stał się faktem! To może być prawdziwy hit

Przypomnijmy, że częstochowski zespół zaliczył bardzo twarde lądowanie w sezonie 2025/26. Steam Hemarpol Politechnika pożegnał się bowiem z PlusLigą, zajmując ostatnie, 14. miejsce w ligowej tabeli.

Pożegnał się przynajmniej teoretycznie. Jak się bowiem okazało, ze względu na wycofanie się z rozgrywek JSW Jastrzębskiego Węgla, pojawiła się furtka, z której klub spod Jasnej Góry skorzystał. Częstochowianie z pewnością chcą teraz przede wszystkim odbudować morale, a żeby to zrobić, potrzebne będzie nowe oblicze drużyny.

PlusLiga: Pablo Kukartsev przenosi się do Częstochowy. To mocny ruch!

Kilka dni temu informowaliśmy, że w Częstochowie zdecydowali się zostać m.in. reprezentanci Polski, czyli środkowy Jakub Nowak i przyjmujący Jakub Kiedos. Teraz przyszedł czas na transfer, który ma być odpowiedzią na odejście z PlusLigi Patrika Indry.

Czeski atakujący był jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w całych rozgrywkach. Statystyki Czecha będą trudne do powtórzenia, ale z pewnością Norwid sięgnął po doświadczonego siatkarza.

Swój pierwszy sezon w Polsce w swojej karierze zaliczy bowiem reprezentant Argentyny Pablo Kukartsev.

„PlusLiga zawsze wydawała mi się bardzo silną, konkurencyjną i interesującą ligą. Kiedy pojawiła się możliwość przejścia do Norwida i gry w Polsce, decyzja była bardzo łatwa [...] Nieważne, jak mocny i dobry jest pojedynczy zawodnik — jeśli nie grasz jako drużyna i nie jesteście zjednoczeni w trudnych momentach, to nie ma znaczenia, dla jakiego klubu grasz, bo i tak będziesz przegrywać. Musimy być drużyną! [...] Byłem szczęśliwy i podekscytowany, że Norwid dał mi możliwość bycia częścią zespołu i doświadczenia gry w tak świetnej lidze jak PlusLiga. Chciałbym, aby nasza hala była zawsze pełna, pełna energii i siły wszystkich kibiców Norwida” – przyznał Kukartsev, cytowany na oficjalniej stronie częstochowskiego klubu.

Co wiadomo o Argentyńczyku? Ma 33 lata i 203 cm wzrostu, imponując warunkami fizycznymi. Ostatni sezon spędził w szeregach słynnego włoskiego Cucine Lube Civitanova. Wcześniej występował m.in. we Francji, Belgii, Hiszpanii, Rosji i Argentynie, zdobywając trofea praktycznie w każdym kraju, w którym się pojawiał.

Nie ulega wątpliwości, że w Częstochowie Kukartsev będzie postrzegany, jako jeden z liderów – z pewnością pod względem swoich walorów ofensywnych.

