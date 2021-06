Euro 2020. Holandia i Ukraina w drugim meczu grupy C. Gdzie i kiedy transmisja?

Spotkanie Holandia – Ukraina będzie drugim meczem rozegranym na mistrzostwach Europy w grupie C. Oprócz tych zespołów kwartet dopełniają jeszcze Austria oraz Macedonia Północna, jednak zdecydowanie to Oranje i Żółto-Błękitni zdają się najmocniejsze w tym zestawie drużyn.

Euro 2020. Holandia – Ukraina. Czy tym razem pójdzie im lepiej?

Zarówno jedni jak i drudzy mają coś do udowodnienia zarówno sobie, jak i całemu światu, ponieważ dawno nie osiągnęły żadnego międzynarodowego sukcesu. Ani Holandia, ani Ukraina nie zakwalifikowały się bowiem do mistrzostw Świata w Rosji, co szczególnie dla tej pierwszej jest wynikiem kompromitującym. Z kolei podczas mistrzostw Europy Ukraińcy zakończyli zmagania już na fazie grupowej. Zespół z Niderlandów tak samo nie wziął udziału w Euro 2016, więc ostatnie lata można nazwać jednym z najczarniejszych okresów w historii tej reprezentacji.

Holandia – Ukraina. Kiedy mecz?

Mecz Holandia – Ukraina rozpocznie się w niedzielę 13 czerwca o godzinie 21:00. Spotkanie to będzie rozgrywane na stadionie w Amsterdamie. Drużyna Oranje zyskuje zatem minimalną przewagę ze względu na atut własnego boiska.

Holandia – Ukraina na Euro 2020. Transmisja na żywo

Starcie reprezentacji Holandii z Ukrainą będzie transmitowane w TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

