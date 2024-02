Niemcy nie mają wątpliwości. Legenda może wrócić do Formuły 1

Przypomnijmy, że Sebastian Vettel po sezonie 2022 odszedł z Formuły 1, podkreślając, że kończy karierę. Niemieckie media informują jednak, że kusi go wizja powrotu do królowej motorsportu. Wszystko dlatego, że od 2025 roku zwalnia się miejsce w fotelu Mercedesa po Lewisie Hamiltonie. Vettel uważa, że mógłby go zastąpić

Mercedes sięgnie po rodaka?

Niemieccy dziennikarze ze „Sky” informują, że angaż Vettela rzeczywiście jest możliwy. Opierają się na wiadomościach pozyskanych przez swojego informatora.

- Nawet długi sezon, składający się z 24 wyścigów, nie przeraża Vettela – podkreśliła osoba przekazująca informację stacji „Sky”.

Vettel ma być zdeterminowany, by przejść do Mercedesa, bo po cichu liczy, że to pozwoli mu wygrywać wyścigi. W przeszłości 53 razy stawał na najwyższym stopniu podium w wyścigach Formuły 1, ale w ostatnich latach podczas jazdy w Aston Martinie nie było mu to dane. Wówczas Niemiec postanowił przejść na sportową emeryturę.

To nie pierwsze takie zagranie Mercedesa

W przeszłości Mercedesowi zależało, by mieć w swoich szeregach kierowców z Niemiec. Tak było m.in. w 2010 roku, kiedy ta ekipa wchodziła na poważnie do Formuły 1. Wówczas duet zawodników tworzyli Michael Schumacher oraz Nico Rosberg. Zresztą w późniejszych latach Rosberg stawał się coraz ważniejszą postacią mistrzostw świata, by w końcu sięgnąć po tytuł w 2016 roku.

Vettel tymczasem po zakończeniu kariery poświęcił się rodzinie. Realizował też swój plan, który zakładał promowanie walki ze zmianami klimatycznymi. Angażował się w różnorodne spotkania związane z tym tematem.

Być może po przerwie od motorsportu 36-latek wróciłby z podwójną motywacją. Przypomnijmy, że jest jednym z najbardziej legendarnych kierowców Formuły 1. W przeszłości czterokrotnie w barwach Red Bulla zostawał mistrzem świata (lata 2010-2013).

