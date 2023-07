Poznaliśmy zwycięzcę Tour de France 2023. Polacy poza pierwszą dziesiątką

Jak co roku w lipcu najlepsi kolarze świata stoczyli bój we Francji o triumf w słynnym Le Tour. W tym roku odbyła się 110. edycja legendarnego wyścigu kolarskiego Tour de France. Zmagania dookoła Francji w tym roku rozpoczęły się w hiszpańskim Bilbao, przez San Sebastian i Bajonnę do Francji, gdzie czwarty etap toczył się już w miejscowości Nogaro.

110. edycja Tour de France. Poznaliśmy zwycięzcę

Jonas Vingegaard z ekipy Jumbo-Visma po raz drugi z rzędu wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Duńczyk był liderem wyścigu od szóstego etapu. Kolarz wyprzedził wówczas Jai'a Hindleya.

Vingegaard obronił tytuł z 2022 roku. Drugie miejsce w tym roku zajął Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał edycje Le Tour w 2020 i 2021 roku. Na najniższym stopniu podium stanął trzeci był Adam Yates (obaj UAE Team Emirates). Brytyjczyk przewodził stawce przez pierwsze cztery etapy Tour de France.

Jordi Meeus wygrał finałowy etap Tour de France

Finałowy etap 110. Tour de France w Paryżu/Champs-Elysées wygrał Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) uciekając z peletonu. Podium uzupełnili Jasper Philipsen i Dylan Groenewegen po bardzo zaciętym finiszu. W Tour de France brali udział również dwaj Polacy – Michał Kwiatkowski i Rafał Majka. Najlepszym z Biało-Czerwonych był ten drugi, który uplasował się na 14. miejscu. Z kolei w ostatnim etapie do mety dojechał na 62. miejscu. Natomiast Michał Kwiatkowski, który ostatecznie zakończył na 49. lokacie, finiszował 120.

Niżej notowany kolarz wygrał nawet 13 etap Le Tour w miejscowości Chatillon-sur-Chalaronne. Kwiatkowski był najlepszy na dystansie 137,8 km, gdzie suma wzniesień wynosiła 2410 metrów. Kiedy pozostawało 12 kilometrów do mety Polak wykrzesał z siebie resztki sił i dogonił czwórkę kolarzy jadących na czele. Nasz zawodnik zdołał utrzymać wysokie tempo i wyprzedzić ich na kolejnych metrach. Co prawda w pogoń za nim ruszyli kolarze UAE-Team Emirates, gdzie występuje Rafał Majka, ale członek Team Ineos nie dał się dogonić i zatriumfował w tym etapie.

Czytaj też:

Tragiczne wieści z Rajdu Dakar. Nie żyje motocyklistaCzytaj też:

Poważny wypadek polskiego kolarza. „Jest w ciężkim stanie i walczy o życie”