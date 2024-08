Francuzi zachwycają się Katarzyną Niewiadomą. Polka zaczarowała Tour de France

Tour de France to najbardziej znany kolarski wyścig na świecie. Katarzyna Niewiadoma w roli zwyciężczyni, to coś absolutnie niezwykłego. To pierwszy tak wielki sukces w TdF dla Polski w dziejach wyścigu. Trudno się dziwić, że dokonanie Polki zostało odpowiednio docenione przez zagranicznych ekspertów oraz dziennikarzy.

Katarzyna Niewiadoma w centrum uwagi po Tour de France

Ostatni, ósmy etap Tour de France Femmes prowadził z Le Grand-Bornard do Alpe d’Huez. Blisko 150-kilometrowy odcinek zawierał w sobie wiele wzniesień, a więc terenów, na których pochodząca z Limanowej zawodniczka czuje się najlepiej. Ostatnie kilometry były wirtualną walką o każdą sekundę. Pierwsza linię mety minęła Vollering, a za nią Pauliena Rooijakkers. Niewiadoma dojechała na metę czwarta. Nawet bonifikata za zwycięstwo i ponad minutowa przewaga nie dała Holenderce triumfu.

Stało się jasne, że Tour de France padł łupem Niewiadomej. Polka po zwycięstwie nie kryła łez, podkreślała też, jak cenny jest to triumf.

– Życie jest niesamowite, bo w zeszłym roku przegrałam naprawdę minimalnie, więc teraz zwycięstwo o te kilka sekund mi to wynagrodziło. W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeszcze dwa tygodnie temu byłam tak rozczarowana, kiedy zostałam zatrzymana przez kraksę na igrzyskach olimpijskich, ale jak powiedziałam, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu – mówiła na mecie Niewiadoma, cytowana przez Eurosport.

Sukces Polki doceniły media na całym świecie, na czele z francuskim, co oczywiste ze względu na miejsce rozgrywania TdF. Niewiadoma znalazła się m.in. na okładce „L’Equipe”, nie zabrakło również miejsca dla jej sukcesu w „Le Parisien”.

twitter

Zagraniczne media zachwycają się zarówno walecznością Polki, ale też tym, jak z uśmiechniętej dziewczyny, potrafi zamienić się w żelazną zawodniczkę, heroicznie walczącą o końcowy triumf w tak morderczej, kolarskiej próbie.

twitter

W mediach społecznościowych nie brakuje również wielu nagrań, na których widać autentyczną radość polskiej zawodniczki. To piękny czas dla kibiców kolarstwa w Polsce. Niespełna kilkanaście dni temu po ogromny sukces sięgnęła również Daria Pikulik. Kolarka torowa zdobyła srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu.

twitter

Widać wyraźnie, że we Francji polskie „dwa kółka” czują się wyjątkowo dobrze. Pozostaje mieć nadzieję, że sukcesy pokroju Pikulik czy Niewiadomej sprawią, że sytuacja kolarstwa w Polsce ulegnie zmianie. Nie ma bowiem co dopisywać nietrafionej teorii, że za tymi wynikami stoi jakiekolwiek poważniejsze szkolenie, funkcjonujące w kraju nad Wisłą.

Czytaj też:

Natalia Kaczmarek szczerze o lekkoatletyce w Polsce. „Są sporty bardziej opłacalne”Czytaj też:

Śmiertelny wypadek polskiej mistrzyni. „To niewyobrażalna tragedia”