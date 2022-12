Nie żyje legenda Legii Warszawa i były reprezentant Polski. Zmarł w wigilię

Andrzej Pstrokoński wstąpił do szeregów koszykarskiej sekcji Legii Warszawa w 1951 roku, kiedy miał niecałe 15 lat. Jego doskonałe występy w drużynach juniorskich sprawiły, że już trzy lata później został powołany do pierwszej drużyny, w której występował aż do zakończenia kariery w 1970 roku. Przyczynił się do zdobycia wszystkich dotychczasowych mistrzostw kraju przez stołeczny klub. W międzyczasie był powoływany do reprezentacji Polski.

Nie żyje Andrzej Pstrokoński

Andrzej Pstrokoński odszedł w sobotę 24 grudnia. Informacja o jego śmierci pojawiła się na oficjalnym Instagramie koszykarskiej sekcji Legii Warszawa.

„Z wielkim żalem informujemy, że w wieku 86 lat odszedł od nas Andrzej Pstrokoński – legenda naszego Klubu, najbardziej utytułowany koszykarz w naszej historii, który przyczynił się do zdobycia wszystkich siedmiu tytułów mistrzowskich w dziejach Zielonych Kanonierów. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym” – czytamy.

Osiągnięcia Andrzeja Pstrokońskiego

Andrzej Pstrokoński 200 razy wystąpił w Biało-Czerwonej koszulce. Z reprezentacją Polski zdobył dwa medale mistrzostw Europy. W 1963 roku stanęli na drugim stopniu podium, a dwa lata później na trzecim. Ponadto brał udział w igrzyskach olimpijskich w Rzymie w 1960 roku, gdzie zajęli siódme miejsce, a także w 1964 roku. Tam uplasowali się na szóstej pozycji.

Zmarły 86-latek prowadził także karierę trenerską. W latach 1968-1971 trenował kobiecą reprezentację Polski, z którą zdobył brązowy medal mistrzostw Europy już w pierwszym sezonie, po czym został trenerem Legii Warszawa, którą prowadził od 1971 do 1975 roku. W latach 1976-1977 był selekcjonerem męskiej reprezentacji Polski, a w 1981 roku wrócił do trenowania Legii Warszawa.

