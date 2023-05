Jeremy Sochan ponownie w reprezentacji Polski? Padła ważna deklaracja

Jeremy Sochan z bardzo dobrej strony zaprezentował się w swoim debiutanckim sezonie w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Jako gracz San Antonio Spurs Polak nie osiągnął co prawda drużynowego sukcesu, ale indywidualnie wielokrotnie pokazywał swoje nieprzeciętne umiejętności. Latem Sochan może za to zagrać dla reprezentacji Polski.

MVP turnieju dla Sochana w barwach reprezentacji Polski

Trudno w to uwierzyć, ale Jeremy Sochan 20 maja b.r. skończy dopiero 20 lat. Wybrany z „dziewiątką” w drafcie NBA koszykarz szybko stał się jedną z kluczowych postaci swojego zespołu. San Antonio Spurs byli jedną z najsłabszych drużyn w lidze, ale Polakowi nie przeszkadzało to w zbieraniu bezcennego doświadczenia.

Co ciekawe, w reprezentacji Polski Sochan zadebiutował już w 2018 roku. Wówczas był to jednak młodzieżowy zespół do lat 16. Grający na pozycji skrzydłowego gracz wygrał z Biało-Czerwonymi m.in. mistrzostwa Europy U-16 tzw. Dywizji B, dodatkowo będąc najlepszym zawodnikiem (MVP) całego turnieju.

Biało-Czerwoni będą mogli liczyć na wsparcie z NBA?

W seniorskim zespole reprezentacji Polski Sochan zadebiutował w 2021 roku. Niewykluczone, że latem b.r. ponownie wystąpi w biało-czerwonych barwach. Polacy w dniach 13-20 sierpnia zagrają w prekwalifikacjach do IO 2024.

– Bardzo dobrą sprawą było to, że prezes Radosław Piesiewicz i Rafał Juć polecieli odwiedzić Jeremy'ego. Zostawili tam bardzo dobre wrażenie. Na pewno jest szansa, natomiast cały czas czekamy. Wierzymy, że zagra w prekwalifikacjach, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Nie mamy żadnego deadline'u, jednak o wszystkim dowiemy się znacznie wcześniej. Teraz jest czas, gdzie Jeremy rozmawia z przedstawicielami Spurs na temat jego planów wakacyjnych. Jeżeli chodzi o jego stan zdrowia, to jest ok i na pewno nie jest tak źle, jak wcześniej to wyglądało. Myślę, że nie będzie potrzebował operacji – powiedział dla TVP Sport dyrektor reprezentacji Łukasz Koszarek.

Ważne jest, że kwestia gry Sochana w kadrze to już tylko decyzja ze strony władz SAS i samego koszykarza. Zdrowie zawodnika w końcówce sezonu szwankowało, ale deklaracja Koszarka pokazuje, że najwyraźniej nasz „rodzynek” w NBA wyszedł już na prostą.

