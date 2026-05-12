Nagła śmierć wstrząsnęła światem sportu! Ogromny szok

Informacja została przekazana we wtorkowy (tj. 12 maja) wieczór polskiego czasu. Całą swoją karierę w NBA Brandon Clarke spędził w barwach Memphis Grizzlies.

twitter

– Jesteśmy zrozpaczeni, dowiedziawszy się o śmierci Brandona Clarke'a. Jako jeden z najdłużej grających członków Grizzlies, Brandon był uwielbianym kolegą z drużyny i liderem, który grał w koszykówkę z ogromną pasją i determinacją. Nasze myśli i kondolencje kierujemy do rodziny, przyjaciół i organizacji Grizzlies Brandona – przekazał komisarz NBA Adam Silver.

Łącznie przez siedem sezonów mający zaledwie 29 lat koszykarz zaliczył 309 występów w NBA.

Brandon Clarke nie żyje. Szokujące wieści ze świata NBA!

Clarke był koszykarzem klubu z Memphis od 2019 roku. W ubiegłym sezonie wystąpił jednak tylko w dwóch oficjalnych meczach, ze względu na problemy zdrowotne.

W głównej mierze mowa jednak o sprawach związanych z kontuzjami. Ta ostatnia, z końcówki 2025 roku, nie pozwoliła wrócić koszykarzowi na parkiety NBA. Clarke miał problemy z kontuzjowaną łydką.

– Mamy złamane serce z powodu tragicznej straty Brandona Clarke’a. Brandon był wspaniałym kolegą z zespołu i jeszcze lepszym człowiekiem, którego wpływ na cały klub oraz społeczność Memphis nigdy nie zostanie zapomniany. Wyrażamy najszczersze kondolencje dla jego rodziny i najbliższych w tym trudnym czasie – napisano w przekazie klubu z Memphis.

twitter

Warto dodać, że w swoich pierwszych sezonach Clarke był cennym zawodnikiem dla Memphis. Co więcej, jako debiutant w NBA, trafił to tzw. najlepszej piątki pierwszoroczniaków.

Niestety, zawodnik właśnie ze względu na problemy z kontuzjami, nie rozwinął dobrze zapowiadającej się kariery. Dodatkowo Kanadyjczyk w 2026 roku miał problemy z prawem, został nawet zatrzymany przez policję.

Przyczyna śmierci koszykarza Grizzlies nie jest znana.

Czytaj też:

Legendarny polski klub kontra deweloper. Były minister zareagował na skandalCzytaj też:

Sąd nad Robertem Lewandowskim. Trener FC Barcelony w końcu przemówił!