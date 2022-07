Program startów Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach świata. Kto i kiedy wystąpi w Eugene?

Jak dotąd Biało-Czerwoni zdobyli 59 medali w historii lekkoatletycznych mistrzostw świata. I w tym roku nasi reprezentanci będą mieli kilka okazji, by tę kolekcję odznaczeń powiększyć. Polacy będą mieli na to aż 10 dni, bo właśnie tyle potrwają zawody – dokładnie od wieczora (polskiego czasu) 15 do 25 lipca. Do rywalizacji przystąpią w wielu dyscyplinach – różnorakich biegach, także tych przez płotki, rzucie młotem, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą, skoku o tyczce, czy chodzie.

Kto wystąpi na lekkoatletycznych MŚ w Eugene?

W akcji zobaczymy więc wiele gwiazd polskiego sportu: Marię Andrejczyk, Dawida Tomalę, Pawła Fajdka, Wojciecha Nowickiego, Malwinę Kopron, Ewę Swobodę, Damiana Czykiera, Kajetana Duszyńskiego, Piotra Liska, Justynę Święty-Ersetic, Natalię Kaczmarek czy też Pię Skrzyszowską.

Terminarz MŚ w lekkoatletyce w Eugene 2022. Program startów Polaków od 15 do 25 lipca

Piątek/sobota (15/16 lipca)

18:05 – Rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa A (ew. Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Marcin Wrotyński)

19:10 – Skok wzwyż mężczyzn, eliminacje (Norbert Kobielski)

19:30 – Rzut młotem mężczyzn, eliminacje, grupa B (ew. Fajdek, Nowicki, Wrotyński)

20:45 – 4x400 metrów, sztafeta mieszana, eliminacje (Polska – skład będzie znany w dzień zawodów)

21:05 – Rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Malwina Kopron)

22:30 – Rzut młotem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Korpon)

03:10 – 1500 metrów kobiet, eliminacje (Sofia Ennaoui)

03:55 – Pchnięcie kulą mężczyzn, eliminacje (Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk)

04:50 – 4x400 metrów, sztafeta mieszana FINAŁ (ew. Polska)

Sobota/niedziela (16/17 lipca)

19:35 – 3000 metrów z przeszkodami kobiet, eliminacje (Kinga Królik)

20:25 – 110 metrów przez płotki mężczyzn, eliminacje (Damian Czykier)

21:00 – Rzut młotem mężczyzn, FINAŁ (ew. Fajdek, Nowicki, Wrotyński)

02:10 – 100 metrów kobiet, eliminacje (Ewa Swoboda)

03:30 – 1500 metrów mężczyzn, eliminacje (Michał Rozmys)

04:05 – 1500 metrów kobiet, półfinał (ew. Ennaoui)

Niedziela/poniedziałek (17/18 lipca)

19:35 – 100 metrów przez płotki, siedmiobój (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek)

20:05 – 400 metrów mężczyzn, eliminacje (Kajetan Duszyński)

20:35 – Rzut młotem kobiet, FINAŁ (ew. Kopron)

20:35 – Skok wzwyż, siedmiobój (Ligarska, Sułek)

21:00 – 400 metrów kobiet, eliminacje (Natalia Kaczmarek, Anna Kiełbasińska, Justyna Święty-Ersetic)

22:45 – Pchnięcie kulą, siedmiobój (Ligarska, Sułek)

02:05 – 110 metrów przez płotki, półfinał (ew. Czykier)

02:33 – 100 metrów kobiet, półfinał (ew. Swoboda)

03:27 – Pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (ew. Bukowiecki, Haratyk)

03:38 – 200 metrów, siedmiobój (Ligarska, Sułek)

04:00 – 1500 metrów mężczyzn, półfinał (ew. Rozmys)

04:30 – 110 metrów przez płotki, FINAŁ (ew. Czykier)

04:50 – 100 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Swoboda)

Poniedziałek/wtorek (18/19 lipca)

18:35 – Skok w dal, siedmiobój (Ligarska, Sułek)

19:55 – Rzut oszczepem, siedmiobój (Ligarska, Sułek)

02:45 – Skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (ew. Kobielski)

03:55 – 800 metrów, siedmiobój, FINAŁ (Ligarska, Sułek)

04:50 – 1500 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Ennaoui)

Wtorek/środa (19/20 lipca)

04:30 – 1500 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Rozmys)

Środa/czwartek (20/21 lipca)

00:20 – Rzut oszczepem kobiet, eliminacje, grupa A (ew. Maria Andrejczyk)

01:50 – Rzut oszczepem kobiet, eliminacje, grupa B (ew. Andrejczyk)

02:20 – 800 metrów mężczyzn, eliminacje (Mateusz Borkowski, Patryk Dobek, Patryk Sieradzki)

03:45 – 400 metrów kobiet, półfinał (ew. Kaczmarek, Kiełbasińska, Święty-Ersetic)

04:15 – 400 metrów mężczyzn, półfinał (ew. Duszyński)

04:45 – 3000 metrów z przeszkodami kobiet, FINAŁ (ew. Królik)

Czwartek/piątek (21/22 lipca)

02:10 – 800 metrów kobiet, eliminacje (Anna Wielgosz)

04:00 – 800 metrów mężczyzn, półfinał (ew. Borkowski, Dobek, Sieradzki)

Piątek/sobota (22/23 lipca)

15:15 – 35 kilometrów, chód kobiet, FINAŁ (Olga Niedziałek)

02:05 – Skok o tyczce, eliminacje (Piotr Lisek, Robert Sobera)

02:40 – 4x100 metrów, sztafeta kobiet, eliminacje (Klaudia Adamek, Marlena Gola, Martyna Kotwiła, Marika Popowicz-Drapała, Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

03:20 – Rzut oszczepem, FINAŁ (ew. Andrejczyk)

03:35 – 800 metrów kobiet, półfinał (ew. Wielgosz)

04:15 – 400 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Kaczmarek, Kiełbasińska, Święty-Ersetic)

04:35 – 400 metrów mężczyzn, FINAŁ (ew. Duszyński)

Sobota/niedziela (23/24 lipca)

20:20 – 100 metrów przez płotki, eliminacje kobiet (Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska)

02:10 – 4x400 metrów, sztafeta kobiet, eliminacje (Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Kaczmarek, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Anna Pałys)

02:40 – 4x400 metrów, sztafeta mężczyzn, eliminacje (Duszyński, Maksymilian Klepacki, Mateusz Rzeźniczak, Jan Wawrzkowicz, Karol Zalewski, Tymoteusz Zimny)

03:10 – 800 metrów, sztafeta mężczyzn, FINAŁ (ew. Borkowski, Dobek, Sieradzki)

04:30 – 4x100 metrów, sztafeta kobiet, FINAŁ (ew. Adamek, Gola, Kotwiła, Popowicz Drapała, Stefanowicz, Swoboda)

Niedziela/poniedziałek (24/25 lipca)

15:15 – 35 kilometrów, chód, FINAŁ (Artur Brzozowski, Dawid Tomala)

02:05 – 100 metrów przez płotki kobiet, półfinał (ew. Siciarz, Skrzyszowska)

02:25 – Skok o tyczce mężczyzn, FINAŁ (ew. Lisek, Sobera)

03:35 – 800 metrów kobiet, FINAŁ (ew. Wielgosz)

04:00 – 100 metrów przez płotki kobiet, FINAŁ (ew. Siciarz, Skrzyszowska)

04:35 – 4x400 metrów, sztafeta mężczyzn, FINAŁ (ew. Duszyński, Klepacki, Rzeźniczak, Wawrzkowicz, Zalewski, Zimny)

04:50 – 4x400 metrów, sztafeta kobiet, FINAŁ (ew. Baumgart-Witan, Gacka, Hołub-Kowalik, Kaczmarek, Kiełbasińska, Święty-Ersetic, Pałys)

