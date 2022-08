Świetny występ Aniołków Matusińskiego na ME w lekkoatletyce. Polki pokazały moc

Polskie biegaczki startujące na 400 metrów są jednymi z kandydatek do medali lekkoatletycznych mistrzostw Europy, a eksperci oraz kibice liczą na ich wysokie miejsca zarówno w biegu sztafetowym, jak i w rywalizacji indywidualnej.

Druga z konkurencji rozpoczęła się w poniedziałek 15 sierpnia, kiedy to w eliminacjach wystartowała Iga Baumgart-Witan. Polka finiszowała jako pierwsza i pewnie awansowała do półfinału, gdzie z racji wysokich miejsc na listach europejskich, udział zapewniony miały pozostałe Biało-Czerwone: Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Anna Kiełbasińska.

ME w lekkoatletyce. Kaczmarek i Kiełbasińska wygrały półfinały

Półfinały z udziałem naszych reprezentantek odbyły się we wtorek. W pierwszym biegu na starcie pojawiły się Kiełbasińska i Baumgart-Witan, które stanęły przed niełatwym zadaniem, ponieważ bezpośredni awans do finału uzyskiwały tylko dwie najszybsze zawodniczki z ośmioosobowej stawki.

Z dobrej strony pokazała się Kiełbasińska, która w swojej grupie finiszowała jako pierwsza z czasem 50.45 s. Baumgart-Witan była trzecia z rezultatem 51.17 s, przez co nie pozostało jej nic innego, jak czekać na wyniki pozostałych półfinałów i liczyć na to, że uda jej się zakwalifikować jako jedna z dwóch tzw. szczęśliwych przegranych.

W drugim biegu na bieżni pojawiła się Kaczmarek, która jest jedną z poważnych kandydatek do złota. 24-latka potwierdziła, że jej świetny występ podczas Diamentowej Ligi nie był dziełem przypadku i podobnie jak Kiełbasińska wygrała swój bieg półfinałowy, przekraczając linię mety z czasem 50.40 s.

Justyna Święty-Ersetic bez awansu

Jako ostatnia z Aniołków Matusińskiego zaprezentowała się Święty-Ersetic. 29-latka na pierwszych metrach straciła dystans do rywalek i musiała odrabiać straty w drugiej części biegu. Niestety, Polka ostatecznie finiszowała dopiero jako szósta, przez co nie zdołała awansować do wielkiego finału i tym samym nie obroni wywalczonego przed czterema laty tytułu mistrzyni Europy. Sztuka awansu powiodła się z kolei Baumgart-Witan, która uzyskała przepustkę do walki o medale jako szczęśliwa przegrana swojego półfinału.

Finał biegu na 400 metrów odbędzie się w środę 17 sierpnia o godz. 22:02.

