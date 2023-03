Klasyfikacja medalowa Halowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. Które miejsce zajęli Polacy?

Tegoroczne Halowe Mistrzostwa Europy okazały się owocne dla reprezentantów Polski. Do Stambułu udało się wiele naszych lekkoatletycznych gwiazd, ale krążki zdobywali nie tylko faworyci. Łącznie Biało-Czerwoni przywiozą z Turcji aż siedem medali.

Siedem medali Polaków w Halowych Mistrzostwach Europy

Już drugiego dnia kibice oglądający zmagania lekkoatletów mieli powody, by emocjonować się walką o najwyższe laury. Wtedy odbywał się przede wszystkim pięciobój kobiet, w którym startowała Adrianna Sułek. Zawodniczka ta pojechała do Stambułu z ambicją, by pobić rekord świata i udało jej się to. Uzbierała 5014 punktów, ale zdobyła jedynie srebrny medal. Jeszcze lepsza okazała się Nafi Thiam. 3 marca triumfowała też Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów. Sprinterka też wywalczyła drugie miejsce na podium.

Z następnych krążków cieszyliśmy się dzień później, kiedy w biegu na 1500 metrów startowała Sofia Ennaoui. Po niezbyt udanym starcie w Halowych Mistrzostwach Polski mało kto upatrywał w niej kandydatki do medalu, a jednak uzyskała brąz. Ta sama sztuka udała się Annie Kiełbasińskiej na dystansie 400 metrów. Ponadto Kiełbasińska zdobyła też krążek takiej samej barwy dzień później w sztafecie kobiet (4x400 metrów). Wtedy świętowała razem z Mariką Popowicz-Drapałą, Anną Pałys i Alicją Wroną-Kutrzepą.

W końcu na podium stanęło też dwóch sportowców, w których wierzyło niewiele osób. Najpierw Piotr Lisek został wicemistrzem Europy w skoku o tyczce, a kilkanaście minut później triumfował Jakub Szymański w biegu przez płotki na 60 metrów. Te zwycięstwa spuentowały udane Halowe Mistrzostwa Europy dla Biało-Czerwonych.

Klasyfikacja medalowa Halowych Mistrzostw Europy. Które miejsce zajęli Polacy?

Klasyfikacja medalowa na koniec Halowych Mistrzostw Europy Miejsce Kraj Złote medale Srebrne medale Brązowe medale Medale ogółem 1. Norwegia 4 1 0 5 2. Holandia 3 3 1 7 3. Wielka Brytania 3 1 2 6 4. Włochy 2 4 0 6 5. Belgia 2 1 3 6 6. Portugalia 2 0 1 3 6. Szwajcaria 2 0 1 3 8. Finlandia 2 0 0 2 9. Francja 1 2 3 6 10. Niemcy 1 2 1 4 11. Grecja 1 2 0 3 12. Ukraina 1 1 2 4 13. Hiszpania 1 1 0 2 14. Turcja 1 0 0 1 15. Polska 0 4 3 7 16. Słowenia 0 2 0 2 17. Szwecja 0 1 3 4 18. Czechy 0 1 1 2 18. Rumunia 0 1 1 2 20. Serbia 0 0 2 2 21. Estonia 0 0 1 1

