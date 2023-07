MKOI wstawił się za Rosją i Białorusią. Wielka Brytania została ukarana

Władze Wielkiej Brytanii zażądali od sportowców z Rosji i Białorusi podpisania deklaracji o neutralności i absolutnego braku poparcia wobec wojny w Ukrainie. Takie zasady wprowadzone były m.in. podczas Wimbledonu, jednak MKOI nie jest przychylny wobec nich. Podobnie do Brytyjczyków myślą władze Polski, którzy są przeciwni temu, by sportowcy z Rosji i Białorusi mogli brać udział w międzynarodowych zawodach bez żadnych ograniczeń.

MKOI odebrał Wielkiej Brytanii prawa do organizacji turniejów kwalifikacyjnych do IO w Paryżu

Rzecznik Brytyjskiego Komitetu Olimpijskiego zaznaczył, że taka sytuacja jest szczególnie frustrująca dla brytyjskich sportowców, którzy tracą przewagę wsparcia własnej publiczności w walce o uzyskanie kwalifikacji do igrzysk w Paryżu. W związku z decyzją MKOI Wielka Brytania nie będzie gospodarzem do zaplanowanych kwalifikacji we wspinaczce sportowej, breakingu, skateboardingu i BMX-ie. Szef MKOI Thomas Bach od dłuższego czasu utrzymuje, że sportowcy nie powinni być karani za decyzje, jakie podejmują rządy ich krajów.

— Sportowcy z Rosji i Białorusi nie powinni być karani za działania swoich rządów. Naszą misją jest zjednoczenie wszystkich sportowców świata w pokojowej rywalizacji. Mamy obowiązek nie karać sportowców za czyny swoich rządów (...) Jest zbyt wcześnie, aby wyciągać ostateczne wnioski. Nie spieszymy się. Chcemy być sumienni i mieć jak największą pewność, że podejmujemy właściwą decyzję — powiedział jakiś czas temu Thomas Bach, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

W marcu br. MKOI zasugerował międzynarodowym federacjom sportowym, by przywrócili Rosjan i Białorusinów do międzynarodowej rywalizacji w neutralnych barwach, wówczas mieliby umożliwiony start w olimpijskich kwalifikacjach. Polacy są stanowczo przeciwni takim zaleceniom i nie planują ich akceptować.

