Polka z kapitalnym występem! Tak objęła prowadzenie na ME

Rywalizacja siedmioboistek rozpoczęła się od biegu na 100 metrów przez płotki. Polka osiągnęła dziesiąty wynik dnia, dobiegając na metę z czasem 13,29 s.

Dużo lepiej było podczas rywalizacji w skoku wzwyż. Polka zanotowała bowiem rezultat 186 cm, który był najlepszym spośród wszystkich siedmioboistek.

Dzięki temu Adrianna Sułek-Schubert jest liderką po dwóch konkurencjach. Jeszcze w piątkowy (tj. 14 sierpnia) wieczór rozegrane zostaną dwie kolejne konkurencje – pchnięcie kulą i bieg na 200 m.

Warto przypomnieć, że Sułek-Schubert to wicemistrzyni świata i Europy w wielobojach (siedmiobój i pięciobój). Polka po wielu sukcesach na krótko zawiesiła jednak karierę, decydując się na macierzyństwo.

W lutym 2024 roku urodziła syna Leona, a następnie po kilku miesiącach wróciła do startów na największych imprezach – na czele z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu.

Lekkoatletyczne ME dla reprezentacji Polski. Za dwa lata w Chorzowie!

Polska kadra lekkoatletyczna uczestniczy w czempionacie Starego Kontynentu od jego pierwszej edycji. Czyli od 1934 roku, kiedy to rywalizacja była rozgrywana na stadionie imienia Mussoliniego w Turynie.

W zawodach rozegranych w roku 1934 startowali tylko mężczyźni. Za to pierwsze mistrzostwa dla kobiet rozegrano w 1938 roku w Wiedniu, a wspólnie obie płcie rywalizują od imprezy w Oslo w 1946 roku.

Jak na przestrzeni lat prezentowały się Polki i prezentowali Polacy? Najwięcej medali, bo aż 10 zdobyła nieodżałowana legenda – Irena Szewińska – w biegach sprinterskich i skoku w dal. Druga pod tym względem jest Anita Włodarczyk (rzut młotem), z pięcioma krążkami (cztery złote i jeden brąz).

Co ciekawe, dwa najlepsze występy (pod względem zdobytych medali) w dziejach lekkoatletycznych ME Polska zanotowała... równo 60 lat temu – podczas imprezy w Budapeszcie (1966) oraz zaledwie przed czterema laty, na imprezie w Monachium (2022). Na węgierskiej ziemi stanęło na 15 medalach, a w stolicy Bawarii było łącznie 14 krążków na koncie reprezentacji Polski.

A już za dwa lata lekkoatletyczne ME odbędą się w Chorzowie, na legendarnym Stadionie Śląskim.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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