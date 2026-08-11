Zadecydowała tysięczna sekundy! Polska z kolejnym medalem ME

Jedna tysięczna sekundy! Właśnie tyle zadecydowało, która z lekkoatletek została mistrzynią, a która wicemistrzynią Europy.

Ostatecznie srebrna Polka Pia Skrzyszowska, a złota Holenderka Nadine Visser. To najmniejsza różnica na mecie w historii lekkoatletycznych ME na dystansie biegu na 100 metrów przez płotki kobiet.

– Ta tysięczna gorzko trochę smakuje. Nadine moja dobra koleżanka, nie mam jej tego za złe, ale chciałam wyrwać to złoto. Czasy są tutaj tragiczne. Jak stałam na starcie, to wiało bardzo w twarz. Nieważne jaki czas, ważne, że mam medal. Jestem przygotowana i fizycznie i mentalnie. Napędziły mnie halowe mistrzostwa świata w Polsce. Nie schodzę z podium mistrzostw Europy, za 2 lata w Polsce chcę wrócić do złota – przyznała na mecie Polka.

Pia Skrzyszowska srebrną medalistką. Do złota zabrakło niewiele!

Spoglądając na lekkoatletkę, która ma 25 lat, faktycznie mowa o multimedalistce. Skrzyszowska, spoglądając tylko na ME na otwartym stadionie, ma komplet krążków. Ze złotem skończyła w Monachium (2022), srebro w Birmingham (2026) i brąz sprzed dwóch lat w Rzymie (2024). Do tego można również dopisać wicemistrzostwo Europy w biegu sztafetowym 4x100 m, również ze stolicy Bawarii – z imprezy sprzed czterech lat.

Dla lekkoatletycznej reprezentacji Polski to drugi medal na ME 2026. Dzień wcześniej srebro zdobyła bowiem Ewa Swoboda, zostając wicemistrzynią Europy na dystansie 100 metrów – choć bez płotków. Jak zatem widać, póki co, na podium imprezy w Birmingham stają tylko przedstawicielki płci pięknej.

Panowie mają jednak jeszcze kilka dni imprezy na „odkucie się”, oczywiście traktując ten wątek z przymrużeniem oka.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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