Ewa Swoboda zdobyła medal dla Polski! Łzy lekkoatletki na mecie

Polska lekkoatletka dobiegła na metę z czasem 11,02 s. To dało srebrny medal, który dla Polki z pewnością jest solidnym rezultatem, z minimalnym niedosytem. Lekkoatletka zbudowała bowiem formę, która ustawiała ją nawet w gronie faworytki do złotego krążka podczas imprezy w Birmingham.

Tego, niestety, osiągnąć się nie udało. Ale wicemistrzostwo Europy – drugie w karierze po wyniku z 2024 roku w Rzymie – to również duży sukces reprezentantki Polski. Swoboda nie kryła zresztą łez wzruszenia już po uświadomieniu sobie, jaki wynik osiągnęła.

Zwyciężyła za to reprezentantka gospodarzy Amy Hunt z czasem 11,00 s.

Warto dodać, że Swoboda wystartuje jeszcze w biegu sztafetowym. Polka zaprezentuje się na dystansie 4x100 metrów.

Ewa Swoboda zdobyła medal na ME! To pierwszy krążek reprezentacji Polski

Pierwszy dzień lekkoatletycznych ME 2026 nie był szczególnie łaskawy dla reprezentantek i reprezentantów Polski.

Z pewnością największym zaskoczeniem było to, co wydarzyło się jeszcze w serii porannej. W eliminacjach przepadł bowiem m.in. mistrz Europy (2024) i mistrz olimpijski (2021) – młociarz Wojciech Nowicki. Niestety, problemy zdrowotne, z którymi w ostatnich kilkunastu miesiącach borykał się polski multimedalista, nie pozwoliły na wyrównaną walkę z konkurencją.

Co jednak gorsza, do wejścia do finału ostatecznie zabrakło tylko jednego miejsca. Nowicki zajął 13. lokatę. Dodajmy, że do finału zakwalifikował się Paweł Fajdek, a wśród młociarek legendarna Anita Włodarczyk i debiutantka na ME – Aleksandra Śmiech.

Nadzieje medalowe oprócz startu Swobody? Można było wiązać ze sztafetą mikst 4x400 metrów.

Ostatecznie jednak okazało się, że polski skład: Maksymilian Szwed, Alicja Wrona-Kutrzepa, Remigiusz Zazula i Natalia Bukowiecka – zajął 4. miejsce. Udanie zaprezentowała się zwłaszcza finiszująca Bukowiecka, która wyprowadziła drużynę na czwartą lokatę. Tego dnia strata do medalowej trójki była jednak całościowo, zbyt wyraźna.

Lekkoatletyczne ME 2026 potrwają do niedzieli (tj. 16 sierpnia) włącznie. Transmisje z imprezy można śledzić na antenach TVP1 i TVP2 oraz TVP Sport.

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