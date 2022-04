Benfica Lizbona podejmie Liverpool w Lidze Mistrzów. Kiedy i gdzie oglądać transmisję TV?

Kilka tygodni temu los skojarzył ze sobą lizbońską Benficę oraz Liverpool. Obie drużyny zagrają w ćwierćfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Pierwsze starcie odbędzie się w stolicy Portugalii na Estadio da Luz. W poprzedniej rundzie Orły dość sensacyjnie wyeliminowały rewelacyjnie spisujący się w fazie grupowej Ajax Amsterdam. Portugalski zespół najpierw zremisował przed własną publicznością 2:2, a następnie zwyciężył na wyjeździe 1:0. Dlaczego więc Benfica nie miałaby ponownie sprawić niespodzianki?

Liga Mistrzów. Liverpool powinien wygrać?

Drużyna prowadzona przez Juergena Kloppa rozgrywa bardzo dobry sezon. The Reds wciąż mają szansę na końcowy triumf w czterech różnych rozgrywkach. Walczą z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii i na ten moment tracą tylko punkt do Obywateli. W pierwszej rundzie fazy pucharowej Liverpool mierzył się z Interem Mediolan. Ekipa niemieckiego szkoleniowca pokonała mistrzów Włoch na ich stadionie 2:0, a w rewanżu uległa 0:1, co i tak zapewniło jej awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Co ciekawe, była to ich pierwsza porażka w tej edycji.

The Reds przewyższają swoich wtorkowych rywali o kilka klas. Kadra Liverpoolu jest dużo silniejsza i teoretycznie nie powinna mieć problemu w pokonaniu lizbońskiego klubu na jego obiekcie. Jednak z całą pewnością Orły postawią się angielskiemu zespołowi. Tym bardziej że ekipie z miasta Beatlesów nigdy nie grało się łatwo z Benficą przed jej kibicami. Po raz ostatni w europejskich pucharach drużyny te rywalizowały ze sobą w 2010 roku. Wówczas w ćwierćfinale Ligi Europy na Estadio da Luz gospodarze zwyciężyli 2:1 po dwóch bramkach Oscara Cardozo.

Liga Mistrzów. Benfica Lizbona – Liverpool. Kiedy i o której mecz? Gdzie oglądać transmisję TV i stream online?

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Benfica Lizbona – Liverpool zostanie rozegrane we wtorek, 5 kwietnia. Początek meczu zaplanowany jest na godzinę 21:00. Transmisję z tego starcia będzie można śledzić na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go.

