Co za mecz w Liverpoolu! The Reds awansowali do półfinału Ligi Mistrzów

22:56 Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia. 90. min. +6 Koniec. Arbiter zagwizdał po raz ostatni. Liverpool remisuje z Benficą 3:3. 90. min. +6 Nunez ponownie trafia do siatki, ale był na spalonym. 90. min. +5 Wszystko wskazuje na to, że wynik nie ulegnie już zmianie. 90. min. +4 Piękne uderzenie Salaha. Egipcjanin był naprawdę blisko. 90. min. Origi zmienił Firmino. 90. min. Sędzia doliczył pięć minut. 90. min. Ale akcja Liverpoolu! Wyprowadzili w pole całą defensywę rywali. Salah dograł do Mane, ale ten był na spalonym. 88. min. Gospodarze sprytnie, długo utrzymują się przy piłce. 87. min. Orły w natarciu. 83. min. Ależ doskonała okazja Nuneza. Urugwajczyk oddał piekielnie mocny strzał, ale Alisson z najwyższym trudem poradził sobie s tym uderzeniem. 83. min. Bramkę zdobył Nunez. Goście zaskoczyli defensywę gospodarzy jednym długim podaniem. 83. min. Gol! Benfica doprowadza do wyrównania! 81. min. The Reds długo rozgrywają atak pozycyjny. Gracz z Lizbony nie potrafią odebrać im futbolówki. 80. min. Firmino znalazł się w polu karnym, oddał strzał, ale został zablokowany. 78. min. Zmiana w Benfice. Na murawę wchodzi Bernardo, a zmienia on Ramosa. 77. min Wysoki pressing gospodarzy. Orły mają problem z wyjściem z własnej połowy. 75. min. Goście poczuli krew. Chcą za wszelką cenę doprowadzić do wyrównania. 73. min. To był dopiero pierwszy strzał na bramkę Liverpoolu w tej połowie. 73. min. Bramka! Kapitalne wyjście Jaremczuka do prostopadłego podania. Ukrainiec ograł Alissona i wpakował piłkę do siatki. 71. min. Gra została już wznowiona. 70. min. Mamy przerwę w grze. Everton potrzebuje skorzystać z pomocy medycznej. 68. min. Totalna dominacja gospodarzy. Mimo wysokiego prowadzenia wciąż napierają na bramkę rywali. 66. min. Zmiany postanowił przeprowadzić również szkoleniowiec Benfiki. Joao Mario zmienił Taarabta. 66. min. Diaz opuszcza boisko. W jego miejsc z ławki rezerwowych wchodzi Mane. 65. min. Gol! Kolejny dobrze rozegrany stały fragment gry. Doskonałe dośrodkowanie z rzutu wolnego w pole karne i Firmino po raz drugi trafia do siatki. 64. min. Goście nie mają kompletnie pomysłu na przechytrzenie defensywy The Reds. 63. min. Nunez wrócił na plac gry. 62. min. The Reds konstruują kolejną akcję. 61. min. W jednym ze starć ucierpiał Nunez. Urugwajczyk leży poza boiskiem i jest opatrywany przez lekarzy. 60. min. Liverpool w ataku pozycyjnym. 58. min. Wszystko wydaje się już rozstrzygnięte. 57. min. Trener Klopp zdecydował się na potrójną zmianę. Na placu gry pojawili się Salah, Fabinho i Thiago, zeszli zaś Jota, Henderson oraz Milner. 55. min. Napastnik The Reds dołożył nogę do dobrego podania Joty. Akcję bramkową poprzedziła fatalna kompilacja błędów gości. 55. min. Gol! Strzelcem bramki Firmino. Liverpool prowadzi 2:1. 54. min. Obraz gry z pierwszej połowy nie uległ zmianie. W dalszym ciągu oba zespoły są niedokładne i tracą mnóstwo piłek. 52. min. Okazja gości jednak spełzła na niczym. 52. min. Benfica rusza z atakiem. Po raz pierwszy od dawna Orły mają dużo miejsca w środkowej strefie. 51. min. Zespół z Lizbony musi podjąć większe ryzyko, jeśli chce awansować do półfinału. 50. min. Wysoki pressing The Reds przynosi skutki. Gracze Kloppa szybko odbierają piłkę rywalom, jeszcze na ich połowie. 49. min. Od pierwszych sekund drugiej połowy inicjatywa jest po stronie gospodarzy. 47. min. Diaz mógł ponownie wyprowadzić Liverpool na prowadzenie. Kolumbijczyk jednak za długo zbierał się do oddania strzału. 46. min. Po zmianie stron na boisku pojawił się reprezentant Ukrainy Jaremczuk. Zmienił on Goncalvesa. 46. min. Sędzia dał sygnał do wznowienia tej ćwierćfinałowej rywalizacji. 22:03 Piłkarze wrócili już na murawę. 21:49 Zapraszamy za 15 minut. 45. min. +3 Koniec pierwszej połowy. Czas na przerwę. 45. min. +1 The Reds grają piłką. Żadna z drużyn nie ma już ochoty na zaatakowanie bramki rywali. 45. min. Arbiter postanowił doliczyć trzy minuty. 45. min. Kontra Liverpoolu. Futbolówka spadła pod nogi nabiegającego Keity, który zdecydował się na uderzenie. Piłka wylądowała obok słupka. 44. min. Kolejna próba zagrania długiej piłki za linię obrony gospodarzy. 43. min. Orły świetnie wyszły spod pressingu graczy The Reds. 42. min. Liverpool stara się zadać jeszcze przed przerwą drugi cios swojemu rywalowi. 41. min. Sporo niedokładności. Zawodnicy obu drużyn szybko tracą futbolówkę. 40. min. The Reds prowadzą grę. Piłkarze Kloppa dłużej utrzymują się przy piłce i są konkretniejsi. 38. min. Co za okazja dla gospodarzy! Bardzo źle zachowali się obrońcy Benfiki, którzy nie utrzymali pozycji. Na szczęście udało im się w ostatniej chwili wybić futbolówkę na rzut rożny. 37. min. Keita zdecydował się na strzał z około 30. metra. Uderzenie jednak było fatalne. 34. min. Goście ponownie próbują zaskoczyć graczy The Reds. 33. min. Bramka została ostatecznie uznana. Goście tak naprawdę z niczego doprowadzili do wyrównania. 32. min. Fantastyczne uderzenie Ramosa. Sytuacja jest jednak analizowana przez VAR. Mógł być splaony. 32. min. Goool! Benfica doprowadza do wyrównania. 30. min. Kolejna okazja gospodarzy! Firmino mógł podwyższyć prowadzenie, ale jego uderzenie głową zostało w ostatniej chwili zablokowane. 28. min. Benfica próbuje zaskoczyć rywali, ale bije głową w mur. 26. min. Piękna akcja Diaza. Kolumbijczyk oddał groźny strzał, ale poradził sobie z nim golkiper gości. 25. min. Gospodarze nie spieszą się z rozegraniem kolejnej akcji. 23. min. Szybka odpowiedź Benfiki. Nunez pokonał bramkarza Liverpoolu, ale wcześniej był na pozycji spalonej. 21. min. Fantastycznie wykonany rzut rożny przez piłkarzy Kloppa. Konate idealnie wyszedł w powietrze i skierował piłkę do siatki. Była to dosłownie kopia bramki z pierwszego meczu. 21. min. Goool! The Reds obejmują prowadzenie. 20. min. Zagotowało się teraz pod bramką gości! Liverpool był bliski strzelenia gola. 19. min. Orły dobrze radzą sobie ze stałymi fragmentami gry wykonywanymi przez The Reds. 18. min. Liverpool ponownie atakuje swoją lewą stroną. 17. min. Piłkarze jednej i drugiej drużyny tracą sporo piłek, przez co akcje tracą na płynności. 15. min. Kolejna odważna akcja gospodarzy. Jota wpadł w pole karne i zderzył się z bramkarzem gości, który jest teraz opatrywany przez klubowych lekarzy. 14. min. Piłka znalazła się w bramce Benfiki, ale chwilę wcześniej Jota faulował obrońcę. 13. min. Szybka odpowiedź gości. Everton znalazł się w dogodnej sytuacji, oddał groźny strzał, ale nieznacznie się pomylił. To było pierwsze uderzenie na bramkę w tym meczu. 12. min. Słabo wykonany rzut wolny przez The Reds. 11. min. Młody Urugwajczyk z dużą łatwością ograł Matipa. 11. min. Nunez przedarł się lewym skrzydłem, ale za brakło wykończenia tej dobrej akcji. 9. min. Gospodarze próbują zaskoczyć Orły, grając skrzydłami. 8. min. Dobra akcja Joty. Portugalczyk wygrał walkę o pozycję, wpadł w pole karne, ale poślizgnął się i upadł podczas wykonywania zwodu. 7. min. Na ten moment niewiele się dzieje. Drużyny walczą ze sobą głównie w środkowej strefie boiska. 5. min. Goście mają problemy z wyjściem spod wysokiego pressingu. 4. min. Gospodarze przejęli inicjatywę. 2. min. Benfica została od pierwszych sekund zmuszona do gry w ataku pozycyjnym. 1. min. Spokojne tempo. Liverpool oddał piłkę rywalom. 1. min. Zaczynamy! 20:57 Czas na hymn Ligi Mistrzów! 20:56 Piłkarze obu zespołów wyszli już na boisko. 20:50 Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi za dziesięć minut. 20:49 Zwycięzca tego dwumeczu zmierzy się w półfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów z Villarrealem. Klub z Hiszpanii wyeliminował wczoraj Bayern Monachium. 20:45 Faworytami tego spotkania są gracze The Reds, jednak w futbolu nie raz zdarzały się rzeczy niemożliwe. 20:40 Przypomnijmy, że w pierwszym meczu Liverpool zwyciężył 3:1 i zapewnił sobie spory komfort gry w starciu rewanżowym. Dlatego też Klopp postanowił rozpocząć to spotkanie bez kilku największych gwiazd. 20:37 Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka gości z Lizbony:



twitter.com 20:35 Gospodarze zagrają w następującym składzie:



twitter.com 20:33 Witamy w relacji na żywo z rewanżowego meczu ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów, w którym Liverpool podejmie lizbońską Benficę. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 21:00.

Spotkanie w mieście Beatlesów będzie rewanżem za pierwsze starcie, które miało miejsce w stolicy Portugalii. Wówczas podopieczni Juergena Kloppa ograli Benficę 3:1. Szczególnie dobrze piłkarze Liverpoolu prezentowali się w pierwszej połowie tamtego spotkania. Po przerwie błyskawicznie dali się zaskoczyć i gdyby Orły były skuteczniejsze, mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej. The Reds z pewnością mają komfortową sytuację i byli zdecydowanymi faworytami do gry w półfinale Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów 2022. Festiwal strzelecki

Trener Juergen Klopp zdecydował się wystawić drugi skład, oszczędzając tym samym swoje największe gwiazdy, jak Salah, Mane czy Alexander-Arnold. Mimo to piłkarze z Anfield potrafili długimi fragmentami dominować nad klubem z Lizbony. Szczególnie w drugiej połowie. Jednak waleczni zawodnicy Orłów nie mieli zamiaru składać broni i potrafili odpowiedzieć na trzy trafienia gospodarzy. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

Kolejnym rywalem Liverpoolu w półfinale Ligi Mistrzów będzie Villarreal, który w ćwierćfinale zdołał wyeliminować Bayern Monachium.

Czytaj też:

Problemów Milika ciąg dalszy. Marsylia podała kadrę na europejskie puchary