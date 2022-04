Liverpool bliżej finału Ligi Mistrzów. Żółta Łódź Podwodna zatopiona

20:52 To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia. 90. min. +2 Koniec, Liverpool wygrywa 2:0. Dobry, wynik przed rewanżem. The Reds są w komfortowej sytuacji. 90. min. +1 Faul Fabinho na Aurier. Ostatni szansa dla Villarrealu. 90. min. Arbiter doliczył dwie minuty. 88. min. Świetna szarża Lo Celso, która została zatrzymana przez Fabinho. 87. min. Liverpool uspokaja grę. Piłkarze Kloppa zmuszają gości do biegania za futbolówką. 85. min. Kolejna, ostatnia zmiana w szeregach drużyny z Hiszpanii. Zmęczonego i niewidocznego Danjumę zmienił Alcacer. 84. min. Gracze Emery'ego są zupełnie bezproduktywni. Nie mają pomysłu na sforsowanie defensywy gospodarzy. 82. min. Mimo zmian obraz gry praktycznie się nie zmienił. Liverpool w pełni kontroluje boiskowe wydarzenia. 81. min. Kolejna podwójna zmiana w Liverpoolu. Plac gry opuszczają Alexander-Arnold i Diaz. W ich miejsca wejdą Gomez i Origi. 78. min. Dobry przechwyt The Reds. Poszli z kontrą, którą zakończył Diaz. Kolumbijczyk uderzył jednak niecelnie. 77. min. Gracze z Hiszpanii grają teraz w systemie 4-2-3-1. 76. min. Zawodnicy Villarreal zaryzykowali, wyszli wyżej, ale Liverpool nic sobie z tego nie robi. 75. min. Powoli wkraczamy w decydującą fazę spotkania. 73. min. Trzy zmiany w zespole Żółtej Łodzi Podwodnej. Plac gry opuścił Parejo, Estupinan oraz Chukwueze. Na boisku pojawili się zaś Aurier, Trigeros i Dia. 73. min. Podwójna zmiana w The Reds. Na murawie pojawią się Jota oraz Keita. Na ławkę rezerwowych powędrowali Mane i Henderson. 69. min. Pełna kontrola boiskowych wydarzeń przez gospodarzy. Drużyna z Hiszpanii oddał tylko jeden strzał. 68. min. Potężne uderzenie Van Dijka. Rulli z trudem sobie poradził z interwencją. Villarreal jest totalnie zagubiony. 67. min. Szykuje się potrójna zmiana w drużynie przyjezdnych. 64. min. Piłka znalazła się w siatce gości, ale ponownie był spalony. 62. min. Lo Celos upominany przez Marciniaka żółtą kartką. 62. min. Próbują odgryźć się goście, jednak wciąż wyglądają, jakby nie wyszli z szatni na tę drugą połowę. Piłkarze Villarrealu popełniają proste błędy. 59. min. Liverpool mimo przewagi nadal napiera na rywala. Widać, że gospodarze chcą zdobyć kolejną bramkę. 57. min. Boisko opuścił Coquelin, zmienił go Alfonso Pedraza. 57. min. Zasłużone prowadzenie The Reds. W odstępie kilku minut piłkarze Kloppa ustawili sobie ten mecz. 56. min. GOOOL! Drugi cios Liverpoolu. Mane dostał znakomite podanie od Salaha i skrzętnie z tego skorzystał. 54. min. Bramka dla gospodarzy wisiała w powietrzu. 53. min. Gooool! Wreszcie Liverpool przełamał defensywę Villarrealu. Niefortunna interwencja Rulliego, który nie poradził sobie z dośrodkowaniem Hendersona. 52. min. The Reds nie pozwalają rywalom, aby ci opuścili swoją połowę. Olbrzymia optyczna przewaga gospodarzy. 50. min. Piłka znalazła się w siatce gości, ale gol nie został uznany. Van Dijk był na pozycji spalonej, a brał czynny udział w akcji. 49. min. Liverpool gra tak, jak w pierwszej połowie. 48. min. Estupinan faulował Salaha. Marciniak ukarał go żółtą kartką. 46.min. Czas na drugą połowę. Rozpoczynają goście z Hiszpanii! 22:02 Piłkarze wrócili już na boisko. 45. min. Koniec pierwszej połowy! Cały czas mamy bezbramkowy remis. Zapraszamy po przerwie. 45. min. Sędzia Marciniak doliczył tylko jedną minutę. 44. min. Coraz większa dominacja gospodarzy. Widać, że bardzo chcą objąć prowadzenie jeszcze przed przerwą 42. min. Thiago oddał fantastyczny strzał z odległości, ale trafił tylko w spojenie. Kilka centymetrów niżej i Liverpoolu prowadziłby 1:0. 40. min. Wysoki pressing zakładany przez The Reds często przynosi efekt. Gracze gospodarzy szybko odzyskują futbolówkę. 38. min. Villarreal próbuje uspokoić grę. 35. min. Gracze Liverpoolu zaczynają kontestować decyzje Marciniaka. 34. min. Tym razem próbował Salah, ale też został zablokowany. 33. min. Kolejna okazja gospodarzy! Mane oddał strzał, ale Raul Albiol przyblokował ten strzał. Tylko rzut rożny. 32. min. Faul taktyczny Van Dijka. Holender obejrzał żółtą kartkę. 31. min. Kolejne nieprzyjemne uderzenie Diaza. Rulli miał problemy z interwencją 29. min. Alisson nie ma zbyt wiele pracy. 27. min. Okazja Salaha. Egipcjanin oddał strzał ze skraju pola karnego, ale nie dokręcił futbolówki, która przeszła nad poprzeczką. 26. min. Gospodarzom brakuje dokładności. Jeśli tylko to poprawią, z pewnością stworzą sobie stuprocentową okazję. 24. min. Bramka wisi w powietrzu. 22. min. Zawodnicy Liverpoolu zaskoczyli defensywę Villarrealu. Henderson z ostrego kąta trafił tylko w słupek. 21. min. The Reds nie dają rywalom zbyt wiele miejsca. Wysoki pressing pozwala im szybko odzyskiwać futbolówkę. 18. min. Marciniak uspokoił teraz Hendersona. Gracz Liverpoolu kwestionował jego decyzję. 17. min. Dobra odpowiedź gości. 15. min. Bardzo wysoki pressing gospodarzy. 14. min. Groźny strzał Luisa Diaza. Kolumbijczyk zszedł do środka i niewiele się zastanawiając, uderzył na bramkę, ale Rulli na raty poradził sobie z tym strzałem. 12. min. Kapitalna okazja dla Liverpoolu! Mane jednak otrzymał zbyt mocne dośrodkowanie i zdołał oddać celnego strzału. 12. min. Po pierwszej kilkuminutowej dominacji, goście jakby się przebudzili. 10. min. Rzut rożny dla Żółtej Łodzi Podwodnej. To pierwsza taka okazja. 8. min. Zamieszanie w polu karnym gości po rzucie rożnym. Villarreal zdołał jednak się uratować. 7. min. Liverpool spokojnie, konsekwentnie szuka luk w obronie rywali. 5. min. Villarreal w głębokiej defensywie. 3. min. Gospodarze kontrolują przebieg boiskowych wydarzeń. Goście mają problem z wyjściem z własnej połowy. 1. min. Liverpool cały czas utrzymuje się przy piłce. The Reds próbują zaskoczyć rywali w ataku pozycyjnym! 1. min. Zaczynamy! 20:59 Czas na hymn Ligi Mistrzów! 20:58 Przypomnijmy, że sędzią głównym tego starcia jest Szymon Marciniak. 20:58 Piłkarze weszli już na murawę! 20:51 Mecz rozpocznie się za niespełna 10 minut. Faworytami wydaj się gracze Kloppa, ale Villarreal udowodnił już w tej edycji Ligi Mistrzów, że potrafi sprawić sensację. 20:50 Tak natomiast prezentuje się wyjściowa jedenastka gości:



twitter.com 20:48 W takim składzie rozpoczną ten mecz gospodarze:



twitter.com 20:40 Witamy w naszej relacji z meczu półfinałowego Ligi Mistrzów! Liverpool zmierzy się z Villarrealem. Początek spotkania o godzinie 21:00.

W walce o awans do wielkiego finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Liverpoolowi przyszło się zmierzyć z Villarrealem. Gracze z Hiszpanii zwyciężyli w zeszłym roku w Lidze Europy. Teraz chcą triumfować w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie. Jednak, aby to osiągnąć, muszą najpierw pokonać jednego z faworytów do końcowego zwycięstwa, czyli ekipę The Reds.

Liverpool pokonał Villarreal w półfinale Ligi Mistrzów

Wyeliminowanie drużyny prowadzonej przez Juergena Kloppa należy do zadań z kategorii ekstremalnie trudnych. Dobrze funkcjonująca i rozpędzona maszyna niemieckiego szkoleniowca nie jest zespołem, który można w prosty sposób zaskoczyć. Pierwsze stracie półfinałowe tylko to potwierdziło. Od pierwszej do ostatniej minuty piłkarze Liverpoolu kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. Zawodnicy Żółtej Łodzi Podwodnej byli bezradni, zwłaszcza w drugiej połowie. The Reds zadali dwa szybkie ciosy i ustawili sobie ten mecz.

Villarreal nie miał pomysłu na stworzenie zagrożenia pod bramką gospodarzy. Alisson był tego dnia praktycznie bezrobotny. Nawet zmiennicy nie zmienili obrazu gry. Piłkarze Kloppa odnieśli zasłużone zwycięstwo 2:0, dzięki czemu ich sytuacja przed rewanżowym starciem jest bardzo komfortowa.