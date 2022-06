Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz może trafić na objawienie poprzedniej edycji

Lech Poznań zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów rozpocznie od pierwszej rundy, do której przystąpi jako drużyna nierozstawiona. To oznacza, że podczas losowania mistrzowie Polski trafią na jednego z rozstawionych rywali i już na początku rywalizacji o awans mogą zmierzyć się z teoretycznie mocniejszym klubem.

Liga Mistrzów. Z kim zagra Lech Poznań?

Potencjalnymi rywalami Kolejorza w I rundzie eliminacji są: Karabach Agdam, Sheriff Tyraspol, Slovana Bratysława, Lincoln Red Imps i Shamrock Rovers. Trzy ostatnie drużyny znajdują się w zasięgu Lecha i to mistrzowie Polski w przypadku starć z tymi zespołami byliby upatrywani w roli faworytów do awansu. Nieco trudniejsze zadanie piłkarzy ze stolicy Wielkopolski mogłoby czekać w przypadku dwumeczów z Karabachem lub Sheriffem.

Karabach w 2017 roku występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów i miał okazję do gry z mocnymi rywalami. Mistrzowie Azerbejdżanu dwukrotnie wysoko przegrali z Chelsea (0:6, 0:4), ulegli Romie (1:2, 0:1) i wywalczyli punkty w starciach z Atletico Madryt (0:0, 1:1), kończąc zmagania na ostatnim czwartym miejscu w grupie.

Sheriff Tyraspol był z kolei objawieniem poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Mołdawii w fazie grupowej ograli Real Madryt oraz odnotowali jedno zwycięstwo i remis w starciach z Szachtarem Donieck. Trzecie miejsce w grupie pozwoliło im na udział w Lidze Europy, gdzie polegli już w 1/16 z Bragą.

Losowanie par pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek 14 czerwca. Początek ceremonii zaplanowano na godz. 12.

