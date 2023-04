Piotr Zieliński ocenił mecz z Milanem. Piłkarz nie gryzł się w język

SSC Napoli odpadło w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po bratobójczym pojedynku z AC Milan. W pierwszym spotkaniu Rossoneri wygrali 1:0, co sprawiało, że podopieczni Luciano Spallettiego musieli za wszelką cenę zatriumfować w rewanżu na własnym stadionie.

Piotr Zieliński: Skuteczność zawiodła

Niestety dla Neapolitańczyków to spotkanie od początku nie układało się po ich myśli, bo najpierw AC Milan dostał rzut karny, którego Giroud nie zamienił na bramkę. W dalszej części tego spotkania decyzja Szymona Marciniaka o niepodyktowaniu jedenastki spotkała się z kontrowersjami. Ponadto w końcówce pierwszej połowy Rafael Leao asystował przy bramce francuskiego napastnika.

Co prawda w drugiej połowie Napoli strzeliło gola, ale to było za mało, by wyeliminować AC Milan. Po ostatnim gwizdku Szymona Marciniaka dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z Piotrem Zielińskim na temat przebiegu tego spotkania. – Skuteczność zawiodła, bo sytuacje sobie stwarzaliśmy. Było dużo ruchu z przodu, ale nie udało się strzelić gola szybciej i na końcu tego czasu zabrakło – skomentował "na gorąco".

Piotr Zieliński: Odczuwamy ten sezon

Napoli, które pewnie zmierza po Scudetto w ostatnim czasie złapało dołek. Na pięć ostatnich spotkań podopieczni Luciano Spallettiego wygrali tylko jedno. Na pytanie dotyczące fizyczności piłkarzy spod Wezuwiusza reprezentant Polski odpowiedział, że nie jest teraz na topowym poziomie. – Odczuwamy ten sezon, ale w przeciągu tych dwóch meczów było na tyle sytuacji, momentami przeważaliśmy, że powinniśmy powalczyć o coś więcej – podkreślił.

– Wiemy, że można było osiągnąć więcej w Lidze Mistrzów. Do tej pory wszystko wyglądało znakomicie. Liczyliśmy, że pójdziemy dalej, ale tak się nie stało. Mimo to ten sezon jest fantastyczny i mam nadzieję, że zakończy się zdobyciem mistrzostwa – zakończył Piotr Zieliński.

