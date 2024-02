Kontrowersje w meczu Borussii Dortmund. Długo się będzie o tym dyskutowało

We wtorek, 20 lutego odbyły się kolejne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W jednym z nich PSV Eindhoven podjęło Borussię Dortmund. W tym sezonie Holendrzy są niepokonani w lidze, a w Champions League ulegli tylko raz Arsenalowi. Ostatecznie piłkarze Boeren zajęli drugie miejsce w grupie B. Pierwszy był Arsenal, a za Holendrami uplasowali się Lens i Sevilla. Z kolei ekipa BVB wyszła z pierwszego miejsca w grupie śmierci. Za Niemcami uplasowali się PSG, AC Milan i Newcastle.

Donyell Malen skarcił były klub

Od początku mecz był bardzo otwarty, a raz po raz groźne ataki wyprowadzały obie strony. W 6. minucie groźną sytuację stworzył sobie Hirving Lozano, który wpadł w pole karne i szukał podania wzdłuż „szesnastki”. Jednak świetnie ustawiony Mats Hummels skutecznie interweniował. Dziesięć minut później Malik Tillman otrzymał kapitalne prostopadłe podanie od Luuka de Jonga i miał stuprocentową okazję do strzelenia bramki. Niepilnowany Amerykanin posłał silny strzał w kierunku dalszego słupka bramki Meyera, ale nie trafił w światło bramki.

Pierwsza bramka padła w 24. minucie Donyell Malen przedryblował na prawym skrzydle dwóch defensorów PSV i oddał strzał z ostrego kąta. Futbolówka odbiła się od poprzeczki i zatrzepotała w siatce. Piłka po drodze odbiła się od interweniującego obrońcy, przez co Walter Benitez miał utrudnione zadanie. 25-latek nie cieszył się po tej bramce, gdyż grał w PSV przez cztery lata i to z tego klubu trafił do Borussii Dortmund.

PSV Eindhoven raz po raz stwarzali sobie groźne okazje, ale już pod bramką Borussii byli bardzo nieskuteczni, o czym mogą świadczyć okazje m.in. Bakayoko, Lozano czy Tillmana. W 39. minucie popularną „lagę” otrzymał Johan Bakayoko. Ten poczekał na wbiegającego Ismaela Saibariego, który wpadł w „szesnastkę” i oddał mocny strzał na bramkę Meyera. Golkiper sparował strzał na rzut rożny, z którego nic nie wyniknęło. Więcej bramek w pierwszej połowie nie oglądaliśmy.

Kontrowersyjny karny i wyrównanie w drugiej połowie

Piłkarze PSV agresywnie rozpoczęli drugą połowę. Holendrzy byli podrażnieni, bo nie byli gorsi od Borussii Dortmund, a przegrywają na własnym stadionie. Od pierwszych minut gracze z Einhoven zakładali na rywali wysoki presing, ale klasowi zawodnicy z Dortmundu bez większych problemów potrafili z niego wyjść.

W 54. minucie arbiter tego spotkania odgwizdał rzut karny dla PSV po faulu Hummelsa na Tillmanie. Niemiecki obrońca protestował i pokazywał sędziemu, że trafił w piłkę, ale do akcji musiał wkroczyć VAR. Decyzja o „jedenastce” została podtrzymana, co wywołało kontrowersje w szeregach BVB. Warto zaznaczyć, że Srdjan Jovanović nie podbiegł do monitora, tylko posłuchał Nejcy Kajtazovica, który tego dnia siedział w wozie. Karnego na bramkę zamienił Luuk de Jong. Meyer co prawda wyczuł jego intencje, ale nie sięgnął futbolówki, która została posłana tuż przy słupku.

Pięć minut później drugiego gola mógł strzelić Malen, ale tym razem Benitez skutecznie interweniował. Po wyrównującej bramce tempo tego spotkania trochę spadło i więcej bramek już nie oglądaliśmy.

Wynik meczu PSV Eindhoven – Borussia Dortmund

PSV Eindhoven 1:1 Borussia Dortmund

Gole: Donyel Malen 24', Luuk de Jong 56'

Składy:

PSV Eindhoven:

Benítez – Teze, Schouten, Boscagli, Dest – Tillman, Veerman, Saibari – Bakayoko, L. de Jong, Lozano.



Ławka rezerwowych: Drommel, Waterman, Babadi, Obispo, Mauro Júnior, Pepi, Ramalho, van Aanholt, Sambo.

Borussia Dortmund

Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can – Malen, Reus, Sancho – Füllkrug.

Rezerwowi: Lotka, Meyer, Binsibajní, Brandt, Bynoe-Gittens, Duranville, Moukoko, Oezcan, Wolf, Bamba, Watjen.

