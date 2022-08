Były reprezentant Polski wyznaczył cel dla Biało-Czerwonych na MŚ. Taki wynik okaże się sukcesem

Siatkarskie mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami – rozpoczną się już 26 sierpnia. Zanim jednak Biało-Czerwoni przystąpią do rywalizacji w mundialu, tradycyjnie jak co roku wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, za sprawą którego zwykli przygotowywać się do najpoważniejszych sportowych imprez. Syn legendarnego trenera oraz były reprezentant Polski udzielił krótkiej wypowiedzi, w której wyznał, jaki wynik uzyskany na nadchodzących mistrzostwach świata byłby dla niego satysfakcjonujący.

Grzegorz Wagner wyznaczył cele dla reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

W samym Memoriale Polacy wezmą udział na kilka dni przed rozpoczęciem światowego czempionatu. Tym razem skład turnieju, który odbędzie się w Krakowie, jest naprawdę imponujący. Podopiecznym Nikoli Grbicia przyjdzie bowiem zmierzyć się z tak silnymi zespołami jak reprezentacje Iranu, Argentyny oraz Serbii. Dla porównania rok temu Biało-Czerwoni rywalizowali z Norwegią, Egiptem oraz Azerbejdżanem, zwyciężając za każdym razem 3:0. O powtórzenie tego wyniku 12 miesięcy później będzie znacznie trudniej.

– Memoriał jest idealnym testem dla reprezentacji przed wielkimi imprezami – stwierdził Grzegorz Wagner cytowany przez portal plusliga.pl. Syn legendarnego szkoleniowca i były reprezentant Polski podzielił się również swoimi oczekiwaniami co do wyniku, jaki na mundialu powinni osiągnąć Biało-Czerwoni.

– Za chwilę mistrzostwa świata, ja nie chcę pompować balonika, więc powiem, że awans do czwórki to już będzie okej, a każdy medal okaże się sukcesem – stwierdził jednoznacznie.

