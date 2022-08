Zaskakujące słowa Nikoli Grbicia po meczu z USA. Wskazał mankamenty w grze Polaków

Reprezentacja Polski idzie jak burza. Biało-Czerwoni nawet na chwilę nie zwolnili tempa, wygrywając w trzecim meczu mistrzostw świata ze Stanami Zjednoczonymi 3:1. Tym samym są jedną z kilku drużyn, które przebrnęły przez fazę grupową bez żadnej porażki. Polacy pewnie awansowali do 1/8 finału. Istotne jest także to, że są najwyżej rozstawionym zespołem w fazie pucharowej. Ich rywalem będzie ostatnia reprezentacja, która zakwalifikuje się z trzeciego miejsca w grupie.

Nikola Grbić zaskoczył po meczu z USA na MŚ 2022. Wskazał, co Polacy muszą poprawić

Drużyna Nikoli Grbicia rozpoczęła starcie z Amerykanami od porażki w pierwszym secie 23:25. Na szczęście naszym siatkarzom udało się odwrócić losy tej rywalizacji i wygrać w trzech kolejnych partiach. To był dobry mecz w wykonaniu Biało-Czerwonych, którzy udowodnili, że znajdują się w bardzo dobrej dyspozycji i są na odpowiedniej drodze do obrony tytułu.

Po spotkaniu serbski szkoleniowiec naszej kadry udzielił wywiadu stacji Polsat Sport. Były wybitny zawodnik oczywiście pochwalił swoich podopiecznych, ale jednocześnie też wskazał elementy, którego jego zdaniem należy jeszcze poprawić. – Nie potrafiliśmy dobrze wystawiać piłek do naszych atakujących tak, aby ci kończyli akcje. Nie chcę powiedzieć, że gdybyśmy to poprawili, to na pewno wygralibyśmy łatwo, ale musimy na przyszłość uważać na takie szczegóły. Wszystkie one składają się na jedną całość – powiedział.

Dziennikarz postanowił zapytać 48-latka, co uważa za najmocniejszą broń, siłę polskiej reprezentacji. Serb długo się nie zastanawiał i odpowiedział, że bez cienia wątpliwości jest to długa i jakościowa ławka rezerwowych, na których zawsze można liczyć. – Dysponujemy nie tylko zadaniowcami, którzy mogą wejść na jeden serw czy wymianę, ale również takich, którzy pociągną grę na dłuższym dystansie. To duże ułatwienie, bo zwiększa możliwości taktyczne – podkreślił.

