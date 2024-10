Iga Świątek może stracić panowanie w rankingu WTA. Pokazano ważny punkt regulaminu

Zmagania w Chinach toczą się w cieniu tego, co widzimy wokół Igi Świątek. Po występie w wielkoszlemowym US Open Polka nie wzięła udziału w żadnym turnieju, a w piątek poinformowała w mediach społecznościowych, że nie będzie już współpracować z Tomaszem Wiktorowskim, a następnie organizatorzy imprezy w Wuhan potwierdzili, iż liderka światowego rankingu nie pojawi się na starcie.

Sabalenka może dogonić Świątek

W piątek odbył się hitowy ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Pekinie, w którym Karolina Muchova pokonała Arynę Sabalenkę. To sprawia, że Białorusinka ma wciąż pokaźną stratę do Świątek w rankingu. Obecnie w zestawieniu WTA live dorobek Igi Świątek wynosi 9785 punktów. Druga Białorusinka ma z kolei ma koncie 8716 punktów, co oznacza, że różnica wynosi 1069 punktów.

Na platformie X profil „Z kortu – informacje tenisowe” przypomniał jednak o ważnym punkcie regulaminu, który sprawia, że Świątek nie straci co prawda prowadzenia w rankingu w notowaniu z 14 października, ale może do tego dojść nieco później.

Ważny jest tutaj ranking WTA Race obejmujący sezon 2024, gdzie strata Białorusinki do Polki wynosi ledwie 194 punkty. Jeśli podczas turnieju w Wuhan Sabalenka dotrze co najmniej do ćwierćfinału (otrzyma wówczas 215 pkt), to zepchnie z pozycji liderki Świątek nie tylko w zestawieniu WTA Race, ale również w głównym cyklu. Dlaczego tak się stanie?

Powodem jest fakt, że punkty za ubiegłoroczny występ w WTA Finals zostaną odjęte w głównym notowaniu jeszcze przed tegoroczną edycją finałów w Rijadzie, która odbędzie się w dniach 2-9 listopada.

Jedno pytanie ws. Świątek

Jak wyjaśnia profil „Z kortu – informacje tenisowe”, po odjęciu oczek z WTA Finals 2023, punkty w głównym rankingu WTA będą w przypadku obu zawodniczek równoznaczne z ich dorobkiem w WTA Race. Teraz pozostaje pytanie, czy reprezentantka Polski stanie do walki o obronę tytułu w WTA Finals. W poprzednim roku była wyraźnie najlepsza podczas imprezy rozgrywanej w Cancun. Obecnie trudno przewidzieć, czy 23-latka weźmie udział w zmaganiach wieńczących sezon, patrząc na zawirowania wokół jej teamu.

