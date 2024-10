Wielki smutek dla kibiców. Oficjalne ogłoszenie ws. Igi Świątek

W ostatnim czasie Iga Świątek opuściła już choćby turnieje w Seulu i Pekinie. Liderka światowego rankingu nie uda się także do Wuhan, o czym poinformowali organizatorzy imprezy, którzy ubolewają nad brakiem jednej z największych gwiazd tenisa w swoich zmaganiach.

Komunikat ws. Igi Świątek

„Niestety Iga Świątek nie zagra w tym roku w Wuhan. Zajmuje jej trochę czasu wprowadzenie zmian w teamie. Będzie nam Ciebie brakowało Iga. Do zobaczenia w przyszłym roku” – czytamy na profilu Wuhan Open na platformie X.

Przypomnijmy, że w piątkowy poranek Świątek ogłosiła, że po trzech sezonach pełnych sukcesów jej współpraca z trenerem Tomaszem Wiktorowskim została zakończona. 23-latka podziękowała mu za owocną, wspólną tenisową drogę i oznajmiła, iż daje sobie trochę czasu na to, by znaleźć nowego szkoleniowca. Na pewno będzie to specjalista zza granicy. Zresztą pierwsze rozmowy już się toczą.

Świątek długo bez gry

Po raz ostatni naszą tenisistkę widzieliśmy na zawodowych kortach podczas wielkoszlemowego US Open. W tamtym turnieju Świątek dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą. Amerykanka awansowała później do finału, gdzie uległa Arynie Sabalence.

Wydaje się również, że Sabalenka może niebawem odebrać Świątek miano liderki światowego rankingu. Ostatnio Białorusinka jest w doskonałej dyspozycji. Polka jednak ma teraz ważniejsze sprawy na głowie. Musi na nowo poukładać wszystko w swoim teamie.

Pozostaje pytanie, czy raszynianka będzie w stanie zagrać w prestiżowym WTA Finals, który odbędzie się w dniach 2-9 listopada. To impreza wieńcząca sezon, gdzie pięciokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych broni tytułu. Przed rokiem w wielkim finale w Cancun straciła zaledwie jednego gema w starciu z Pegulą.

