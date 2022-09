Ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw świata. Poznaliśmy rywala i datę meczu Polaków

W 1/8 finału mistrzostw świata w siatkówce reprezentanci Polski pokonali w Gliwicach Tunezję 3:0 i pewnie awansowali do ćwierćfinału. Siatkarze państwa leżącego w północnej Afryce próbowali stawiać jakikolwiek opór podopiecznym Nikoli Grbicia, ale ostatecznie to Kurek i spółka byli w tym spotkaniu zdecydowanie lepsi i pewnie zatriumfowali.

Siatkarskie mistrzostwa świata. Trudny bój Amerykanów w 1/8 finału

W 1/4 finału MŚ na Biało-Czerwonych czekali już Amerykanie, którzy w niedzielę 4 września pokonali Turcję 3:2. Choć reprezentanci Stanów Zjednoczonych prowadzili 2:0 i wydawało się, że awans do ćwierćfinału jest tylko kwestią czasu, to Turcy obudzili się i wygrali trzeciego i czwartego seta. O tym, kto przejdzie dalej, zadecydował tie-break, w którym lepsi okazali się Amerykanie i to oni, a nie Turcy ostatecznie zameldowali się w kolejnej fazie czempionatu.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Polska i USA zagrają o półfinał

Mecz Polska – USA będzie już drugim na tegorocznych mistrzostwach świata. 30 sierpnia Biało-Czerwoni na zakończenie fazy grupowej pokonali Amerykanów 3:1 i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie C.

Ten mecz nie będzie miał już żadnego znaczenia, bo w czwartek 8 września o godz. 21:00 podopieczni Nikoli Grbicia drugi raz zmierzą się siatkarzami Johna Sperawa, tym razem stawką będzie półfinał mistrzostw świata. Spotkanie odbędzie się na Arenie Gliwice, a tę datę oficjalnie potwierdził już Polski Związek Piłki Siatkowej.

