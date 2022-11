Katar 2022. Memy po ceremonii otwarcia i pierwszym meczu mistrzostw świata

Mimo wydania miliardów dolarów na organizację wydarzenia, turniej w Katarze nie zaczął się najlepiej. W pewien sposób odzwierciedlają to memy, które też nie stoją na najwyższym poziomie. Zwykle przy okazji dużych piłkarskich wydarzeń aż trudno zdecydować, które żarty najbardziej nadają się do zbiorczej galerii. Tym razem jednak internauci nie dopisali. Być może jeszcze nie obudzili się po usypiającym meczu otwarcia.

Kiepski mecz otwarcia, więc i memy kiepskie

Piłkarskie mistrzostwa świata, które potrwają do 18 grudnia, zainaugurował mecz Kataru z Ekwadorem. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w roli nieznacznego faworyta upatrywano drużynę z Ameryki Południowej, która zna smak gry na mundialu. Gospodarze czempionatu z kolei debiutowali na imprezie tej rangi. Już początek meczu otwarcia pokazał, że Katarczycy mogą mieć problem z nawiązaniem wyrównanej rywalizacji w grupie.

Krótko po rozpoczęciu spotkania zostali zepchnięci do defensywy, a Ekwadorczycy raz po raz nękali obrońców ekipy gospodarzy. Do końca meczu praktycznie nie mieli nic do powiedzenia, przegrywając 0:2. Jako pierwszy w historii gospodarz turnieju przegrali mecz otwarcia. Dodajmy, że widowisko było dość słabe, a kibice wychodzili ze stadionu na wiele minut przed końcem, co sprawiało fatalne wrażenie.

Ceremonia otwarcia nie zainspirowała twórców memów

Emocji i ciekawostek, które można by było przerobić na memy, zabrakło też na ceremonii otwarcia. Gwiazdami wydarzenia byli Morgan Freeman i niepełnosprawny Ghanim Al-Muftah. Jeśli pominąć jednak obrazkowe komentarze obraźliwe dla obu ambasadorów turnieju i kilka kiepskich żartów z maskotki imprezy, to trudno będzie znaleźć nam jakiekolwiek memy poświęcone temu wydarzeniu. Miejmy nadzieję, że kiedy zaczną grać bardziej renomowane reprezentacje i padną ciekawsze wyniki, to kreatywność internetowych twórców zostanie odpowiednio pobudzona.

