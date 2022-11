Senegal – Holandia. Drugi mecz w grupie A

100. min. Koniec! Górą w tym meczu byli Holendrzy. 99. min. Ojcem tej akcji był Memphis Depay. Mierzył się w pojedynku 1:1 z Koulibalym. Holender znalazł trochę miejsca i oddał strzał. Co prawda Mendy obronił, ale do odbitej piłki dopadł Klaasen i umieścił ją w siatce. 98. min.0:2 Nokaut! Davy Klaasen strzelił bramkę na 0:2! 96. min. Żółta kartka dla Idissy Gueye'a. 95. min. Żółta kartka dla Nampalysa Mendyego. 94. min. Z boiska zszedł strzelec bramki Cody Gakpo, a w jego miejsce Marten de Roon. 93. min. Bamba Dieng próbował głową, jednak dośrodkowanie było zbyt wysokie. 92. min. Holandia mądrze gra na czas, a Senegalczycy walczą, by wyrównać. 90. min. Sędzia doliczył osiem minut. 89. min. Faul na Frenkiem de Jongu. Mądre zachowania zawodnika FC Barcelony. 88. min. Holandia po bramce zyskała animuszu. Jednak nie pchają gry do przodu za wszelką cenę. 85. min. Senegal ruszył do odrabiania strat. Papa Gueye uderrzył zza pola karnego, ale czujny był Noppert. 84. min.0:1 Frenkie de Jong zagrał długą piłkę w pole karne Mendy'ego. Senegalski bramkarz próbował wyjść do tego dośrodkowania, ale Gakpo go uprzedził. 83. min.0:1 Gol dla Holandii! Strzelcem bramki Cody Gakpo. 82. min. Na boisku leży Pape Abou Cisse. Jednak zmiana nie jest konieczna. 80. min. Statystyki pokazują przewagę posiadania piłki na korzyść reprezentacji Holandii. Jest 55 proc. do 45 proc. Jednak nic z tej przewagi nie wynika, bo Oranje nie mają żadnego celnego strzału na bramkę. 78. min. Holendrzy chcą wzmocnić środek pola. Z boiska zeszli Bergwijn i Berghuis a w ich miejsce zameldowali się Davy Klaassen i Teun Koopmeiners. 76. min. Rzut rożny dla Holandii. Nic z niego nie wyszło. 75. min. Dobry okres Senegalczyków. Stłamsili Holendrów, którzy desperacko się bronią. 74. min. Z boiska zszedł również Krepin Diatta. W jego miejsce Nicolas Jackson. 73. min. Kolejna kontuzja w Senegalu. Z boiska medycy znieśli Cheikhou Kouyate, a jego miejsce zajął Papa Gueye. 72. min. Noppert uratował Holendrów! Akcję rozpoczął Sarr, który absorbował uwagę trzech obrońców. Skrzydłowy dostrzegł Idrissę Gueye'a, który posłał strzał na bramkę Oranje. Świetna interwencja bramkarza. 68. min. Na boisku zameldował się Bamba Dieng. Z boiska zszedł Boulaye Dia. 67. min Piłka szybko znalazła się pod drugim polem karnym. Swoją szansę miał Dumfries, ale faulował. 66. min. Dia był bliski strzelenia bramki! Napastnik Senegalu spróbował zmieścić futbolówkę na krótkim słupku bramki Nopperta, ale Holender był czujny i popisał się świetną interwencją. 61. min. Wymuszona zmiana w reprezentacji Senegalu. Z boiska zszedł Diallo, a jego miejsce na boisku zajął Jakobs. 60. min Na boisko wchodzi Memphis Depay. Napastnik FC Barcelony zmienia Janssena. 59. min. Akcja w drugą stronę. Tym razem Berghuis spróbował z dystansu. Odbita piłka wyszła na rzut rożny. 57. min. Senegal miał swoją okazję. Niecelny strzał po uderzeniu Diatty. 55. min. Mamy pierwszą żółtą kartkę. Upomniany został de Ligt. 53. min. Sabaly chciał postraszyć Nopperta strzałem z dystansu. Na drodze Senegalczykowi stanął Blind, który przyjął uderzenie na ciało. 52. min. Gakpo celnie z rzutu rożnego. Van Dijk znów wyskoczył najwyżej, ale piłka poleciała nad bramką Mendy'ego. 51. min. Faul Koulibaly'ego na granicy żółtej kartki. Sędzia jednak nie zdecydował się wyciągnąć kartonika. 50. min. Dumfries przedarł się przez defensywę Senegalu i wbiegł w pole karne. Wahadłowy Interu Mediolan zatrzymał się dopiero na Koulibalym. 47. min. Niebezpieczna strata Holendrów na środku boiska. Dia przejął piłkę, ale Ake sobie z nim poradził. 46. min. Oba zespoły rozpoczęły drugą połowę bez zmian. 45. min. Senegal rozpoczął drugą połowę. 18:04 Zaraz za nimi Senegalczycy. 18:04 Holendrzy jako pierwsi wybiegli na boisko. Już od początku meczu Holandia – Senegal było bardzo gorąco!



twitter.com 48. min. Sędzia zagwizdał po raz ostatni. Do przerwy nie oglądaliśmy żadnych bramek. Czy w drugiej połowie obraz tego spotkania się zmieni? O tym przekonamy się za 15 minut. 47. min. Holendrzy próbują cały czas tym samym schematem. Ze środka pola piłka jest zagrywana do Dumfriesa, który szuka dośrodkowania ze skraju pola karnego. Póki co to nie przynosi efektów. 45. min. Sędzia doliczył dwie minuty. 45. min. Senegal ruszył z kontrą. Za mocne z głębi pola i piłkę przejął Noppert. 44. min. Błąd w defensywie Holandii. Sabaly niedokładnie zagrał do Mendy'ego. Rzut rożny dla Holandii. 41. min. Ake uratował Holandię! Ismaila Sarr zagrał wzdłuż linii bramkowej. Gdyby nie interwencja zawodnika Manchesteru City, pewnie padłaby bramka 39. min. Kontratak Holandii. Berghuis dostał podanie od Janssena, ale nie trafił w światło bramki. 37. min. Faul Ake. Sędzia ruszył w stronę obrońcy Oranje, ale nie wyciągnął żółtej kartki. 35. min. Frenkie de Jong szukał Janssena w polu karnym Senegalu, jednak napastnik nie sięgnął futbolówki. 32. min. Mecz jest bardzo wyrównany 49 proc. – 51 proc. Delikatna przewaga posiadania piłki na korzyść Holandii. 31. min. Gakpo z rzutu wolnego. Kouyate skutecznie interweniował. 30. min. Faul na wysokości pola karnego Senegalu. Cisse nieprzepisowo zatrzymywał Janssena. 29. min. Głupia strata de Jonga. Van Dijk nie zorientował się, że pomocnik podaje do niego piłkę. Ze skraju pola karnego uderzył Gueye, ale ta próba pozostawia wiele do życzenia. 27. min. Van Dijk był bliski strzelenia bramki po rzucie rożnym. Holender wyskoczył najwyżej do piłki dośrodkowywanej przez Gakpo. 26. min Piękny strzał Sarra. Jednak na drodze futbolówki stanął van Dijk. 24. min. Kolejny faul De Ligta. 22. min. Dośrodkowanie Berghuisa z rzutu wolnego tuż zza narożnika pola karnego. Piłka wybita przez Senegal. 21. min. De Jong chciał odkupić winy. Ruszył z rajdem przez całe boisko. Na wysokości pola karnego próbował zagrać do lepiej ustawionego kolegi, ale senegalski obrońca był na miejscu. 20. min. Frenkie de Jong miał świetną okazję do zdobycia bramki. Był sam na sam z Mendym, ale zamiast strzelać, wdał się w drybling z powracającym obrońcom i stracił piłkę! 17. min. Co nie udało się Dumfriesowi, udało się Gakpo. Holender dośrodkował na długi słupek na głowę Blinda. Ten, co prawda zdołał uderzyć głową, ale piłka przeleciała obok słupka. 16. min Duet Gakpo — Dumfries znów napędzili strachu obrońcom Senegalu. Wahadłowy próbował dośrodkować w pole karne, ale piłka nie trafiła do adresata. 15. min. Kolejny faul Holendrów. Tym razem przewinienie popełnił Janssen. 13. min. Dia ścigał się z van Dijkiem. Senegalczycy przejęli piłkę przy chorągiewce, ale w akcję wmieszał się de Jong, który odzyskał futbolówkę 11. min. Denzel Dumfries szukał napastników w polu karnym. Jednak tę wrzutkę pewnie wyłapał Mendy. 10 min. Senegal próbował "ukąsić" z dystansu. Strzał Ismaila Sarra minął poprzeczkę. 8. min. Gębokie dośrodkowanie w pole karne Nopperta. Niewiele brakowało, by Cisse doszedł do tej wrzutki. 7. min. Faul De Ligta w środkowej części boiska. Sędzia oszczędził obrońcę Bayernu Monachium i nie wyciągnął żółtej kartki. 5. min. Koronkowa akcja Holandii. Gakpo wyszedł sam na sam. Zamiast strzelać, odgrywał wzdłuż bramki do Bergwijna, który nie trafił w piłkę. 4. min. Senegal próbował zaskoczyć z dystansu. Piłka w rękach Nopperta. 3. min. Holendrzy głęboko cofnięci. Z respektem podeszli do swojego dzisiejszego rywala. 1. min. Pierwsza akcja Senegalu. Dia zablokowany, a sędzia wskazał rzut rożny. 1. min. Sędzia gwizdnął po raz pierwszy. Mecz rozpoczęła Holandia 16:56 Czas na hymny narodowe. 16:54 Piłkarze czekają na wyjście z tunelu. 16:16 Właśnie zakończył się mecz Anglia – Iran. Podopieczni Southgate'a wygrali 6:2. Podsumowanie z tego spotkania przeczytasz na sport.wprost.pl



Osiem goli w meczu Anglia – Iran. Świetny początek Synów Albionu w mundialu 2022 16:07 Skład Senegalu:



mobile.twitter.com 16:04 Oto skład reprezentacji Holandii na mecz z Senegalem.



twitter.com 15:50 W drugim meczu grupy A zmierzą się reprezentacje Senegalu i Holandii. Ci pierwsi są osłabieni, bo tuż przed startem mistrzostw świata stracili swoją wielką gwiazdę — Sadio Mane. Z kolei Oranje przyjechali do Kataru w optymalnym składzie. Zapraszamy na transmisję na żywo z tego spotkania, które rozpocznie się o godz. 17:00 polskiego czasu.

Mistrzostwa świata w Katarze. Mecz Otwarcia

20 listopada miała miejsce uroczysta ceremonia otwarcia mistrzostw świata w Katarze. W pierwszym meczu zagrali gospodarze — Katarczycy, którzy zmierzyli się z Ekwadorem. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego w roli nieznacznego faworyta upatrywano drużynę z Ameryki Południowej, która zna smak gry na mundialu.

Tak też się stało. Ekwadorczycy strzelili pierwszą bramkę już w 3. minucie tego spotkania. Al Sheeb popełnił błąd przy wyjściu do piłki centrowanej w pole karne, ta po chwilowym zamieszaniu trafiła na głowę Valencii, który wpakował ją głową do siatki. Jednak sędziowie VAR dopatrzyli się w tej sytuacji spalonego i gol został anulowany. Zgodnie z powiedzeniem "co ma wisieć, nie utonie" Ekwadorczycy dopięli swego już kilkanaście minut później. Najpierw w piętnastej minucie Valencia wykorzystał karnego na bramkę, a następnie w 31. minucie ten sam zawodnik celną główką przy słupku podwyższył prowadzenie na 2:0. W drugiej połowie tego spotkania wynik nie uległ już zmianie.

Mundial 2022. Kiedy zagra reprezentacja Polski

Na poniedziałek 21 listopada zaplanowano trzy spotkania. Poza meczem Senegal Holandia swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze rozegrały reprezentacje Anglii z Iranem, a na godz. 20:00 zaplanowano stracie USA z Walią.

Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra we wtorek 22 listopada. Pierwszymi rywalami Biało-Czerwonych będą piłkarze z Meksyku. Podopieczni Czesława Michniewicza swoje spotkania będą rozgrywali w grupie C razem z Argentyną i Arabią Saudyjską.

Czytaj też:

Reprezentacja Polski zwiedziła pierwsze pole bitwy. Tam zagrają mecz z MeksykiemCzytaj też:

Zaskakujące zachowanie piłkarzy przed meczem Anglia – Iran. Zaprotestowali w ważnej sprawie