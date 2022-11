Skandal na mundialu w Katarze. Dziennikarz nie został wpuszczony na stadion

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Katar 2022 na długo przed rozpoczęciem pełne były kontrowersji. Im bliżej pierwszego gwizdka mundialu, tym głośniej było o nieprzestrzeganiu praw człowieka, krwawej cenie stadionów czy niedociągnięciach organizacyjnych. Głośno protestowała też społeczność LGBT+, która od Katarczyków usłyszała sporo nieciekawych stwierdzeń. Domagano się wręcz gwarancji dla homoseksualnych kibiców z zagranicy.

Katar 2022. Co z kibicami LGBT?

Do atmosfery zagrożenia przyczynił się m.in. jeden z ambasadorów turnieju, były piłkarz Khalid Salman. Zapytany o kwestię homoseksualizmu w wywiadzie dla niemieckiej stacji ZDF, wygłosił kilka skandalicznych zdań. – Najważniejsze, że wszyscy zaakceptują ich przyjazd, ale oni będą musieli zaakceptować nasze zasady. Mam problem z dziećmi, które widzą gejów. One nauczą się wtedy czegoś, co nie jest dobre. W moich oczach bycie gejem jest grzechem. To choroba psychiczna – mówił, zanim rozmowę przerwano.

Tęczowe opaski w Katarze

Głośno było też wokół tęczowych opasek, które na znak solidarności ze społecznością LGBT+ chcieli założyć kapitanowie kilku europejskich reprezentacji. Ostatecznie FIFA zagroziła rozdawaniem żółtych kartek takim zawodnikom, a federacje z naszego kontynentu postanowiły ustąpić i nie prowokować organizatorów.

Mundial 2022. Dziennikarz przyszedł w tęczowej koszulce

Najnowszym nagłaśnianym przypadkiem walki Katarczyków z symboliką LGBT jest historia amerykańskiego dziennikarza sportowego, Granta Wahla. Pracujący m.in. dla Sports Illustrated, CBS czy Amazon Prime autor pokazał w sieci zdjęcie koszulki, przez którą nie wpuszczono go na stadion. Miał na sobie t-shirt z piłką w tęczowej obwódce. Tak ubrany próbował wejść na mecz USA z Walią „Teraz: Strażnik ochrony odmówił wpuszczenia mnie na stadion na mecz USA-Walia. »Musisz zmienić swoją koszulkę. To nie jest dozwolone«” – cytował Amerykanin.

