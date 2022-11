Polska przegrała z Argentyną. To był mecz o awans do 1/8 finału mundialu

Koniec! Polska awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Arabia Saudyjska trafiła gola w meczu z Meksykiem! Awans Biało-Czerwonych coraz bliżej! 96. min. Koniec. Polska przegrywa 0:2 z Argentyną. O awansie zadecyduje wynik spotkania Arabia Saudyjska – Meksyk. 94. min. Faul Roberta Lewandowskiego na Leo Messim. 92. min. Jakub Kiwior ratuje nas przed stratą trzeciej bramki. 91. min. Obie drużyny grają na stojąco, ale to Argentyna utrzymuje się przy piłce. 90. min. Sędzia doliczył sześć minut do podstawowego czasu gry. 89. min. Polacy wyczekują na koniec meczu. 88. min Faul na Piotrze Zielińskim. 87. min. Atak pozycyjny Argentyny. Albiceleste rozgrywają między stoperami. 85. min. Olbrzymi błąd naszej defensywy. Lautaro wyszedł sam na sam, ale nie trafił do bramki. 84. min. Thiago Almada zameldował się na boisku w miejsce Alexisa Mac Allistera 83. min. Z boiska schodzi Grzegorz Krychowiak. W jego miejsce Krzysztof Piątek. 82. min. Tempo tego meczu zwolniło, ale przy piłce utrzymuje się Argentyna. 79. min. Z boiska zeszli Enzo Fernandes i Julian Alvarez. W ich miejsce German Pezzella i Lautaro Martinez. 78. min. Żółta kartka dla Grzegorza Krychowiaka. 77. min. Jakub Kamiński ruszył z kontratakiem. Niestety jego podanie do Roberta Lewandowskiego przeciął wracający rywal. 75. min. Widać bezradność w grze Biało-Czerwonych, a Argentyna wrzuca wyższy bieg. 73. min. Kolejna okazja Alvareza. Napastnik Manchesteru City szukał strzału w okienko, ale na szczęście nie trafił. 72. min. Artur Jędrzejczyk w miejsce Bartosza Bereszyńskiego. 70. min. Argentyńczycy mogli strzelić na 0:3. Acuna zagrał z lewego skrzydła do wbiegającego w pole karne partnera. Na szczęście na posterunku był Wojciech Szczęsny. 66. min. 2:0 dla Argentyny. Strzelcem Alvarez. 63. min. Strata Polaków napędziła akcję Argentyny. Leo Messi pomknął z piłką, ale został zablokowany. 62. min. Damian Szymański w miejsce Krystiana Bielika. 61. min. Druga genialna okazja Mac Alistera. Na szczęście Szczęsny złapał ten strzał. 60. min. Kiwior zagrał długą piłkę do Bereszyńskiego. Niestety nasz obrońca nie przyjął futbolówki. 59. min Argentyna oddała inicjatywę Polakom. Biało-Czerwoni kreują atak pozytywny. 57. min. Robert Lewandowski ruszył z kontrą, ale był osamotniony i musiał wstrzymać akcję. Meksyk prowadzi już 2:0 Meksyk objął prowadzenie w meczu z Arabią Saudyjską. 49. min. Kamil Glik był bliski zdobycia wyrównującej bramki. Niewiele brakowało, a piłka zatrzepotałaby w siatce. 48. min. Żółta kartka dla Acunii. 47. min.0:1 Pierwsza akcja po przerwie i gol dla Argentyny. Strzelcem Mac Alister. 45. min. Z boiska zeszli Przemysław Frankowski i Karol Świderski. W ich miejsce weszli Michał Skóraś i Jakub Kamiński 45. min. Sędzia rozpoczął drugą połowę. Czy w drugiej połowie Biało-Czerwoni skapitulują? Odpowiedzi na te pytania poznamy po przerwie. 48. min. Do przerwy remisujemy 0:0 przy wyraźnej przewadze Argentyny. 47. min. Faul na Cashu. Zieliński niedokładnie, wprost w ręce bramkarza. 45. min. Acuna nie doszedł do piłki zagranej ze skrzydła. Szczęsny od bramki. 42. min. Alvarez uderzył z dystansu. Szczęsny wybił przed siebie. Na szczęście futbolówka odbiła się od Argentyńczyka i wróciła do rąk naszego bramkarza. 41. min. Messi nawinął trzech Polaków. Na szczęście nie sfinalizował tego strzałem. 39. min. Podrażnieni Argentyńczycy próbują za wszelką ceną strzelić bramkę. 38. min. Nie ma bramki. Szczęsny obronił karnego! 37. min. Sędzia zdecydował! Rzut karny dla Argentyny. 36. min. VAR sprawdza potencjalnego karnego na Leo Messim. 35. min. Świetna interwencja Wojciecha Szczęsnego po strzale Juliana Alvareza. Napastnik Manchesteru City był sam na sam z naszym bramkarzem. 33. min. Fernandez z dystansu. Piłka w bezpiecznej odległości od bramki wyszła za boisko. 32. min. Di Maria znów wywalczył rzut rożny. Argentyńczyk próbował strzelić bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego, ale jego klubowy kolega Wojciech Szczęsny był czujny i obronił ten strzał. 29. min. Polacy mogli dość niespodziewanie zdobyć bramkę. Odbita piłka poleciała w stronę bramki Emiliano Martineza. Przeciąć ją próbował rozpędzony Karol Świderski, ale ostatecznie jej nie sięgnął. W równoległym meczu Arabia Saudyjska – Meksyk także jest remis 0:0. 28. min. Acuna miał kolejną świetną okazję do zdobycia bramki. Lewy obrońca Albiceleste oddał strzał z szesnastego metra. Piłka poszybowała obok prawego słupka. 26. min Polacy próbowali wyjść z kontratakiem, ale Otamendi udaremnił tę próbę. 24. min Faul De Paula na Przemysławie Frankowskim. Sędzia nie pokazuje kartki. 22. min. Atak pozycyjny reprezentacji Argentyny. Di Maria próbował się wedrzeć lewym skrzydłem w nasze pole karne, ale Matty Cash wybił futbolówkę. 21. min. Matty Cash wywalczył rzut rożny. Biało-Czerwoni mają szansę zagrozić bramcę Emiliano Martineza. 20. min. Dośrodkowanie Piotra Zielińskiego z rzutu wolnego. Argentyńczycy wybili. 19. min. Faul na Cashu. 18. min. Kolejny strzał Acunii. Piłka wpadła w ręce Szczęsnego 17. min. De Paul chciał zagrać wzdłuż pola karnego. Kamil Glik zrobił szpagat i wybił ją na aut. 16. min. Groźny strzał Acunii. Na szczęście piłka przeleciała nad poprzeczką. 15. min. Argentyńczycy mają 61 proc. posiadania piłki. Mają wyraźną przewagę dna Biało-Czerwonymi. 14. min. Frankowski walczył o rzut rożny. Niestety argentyński bramkarz zacznie z pięciu metrów. 13. min. Rzut wolny dla Polski. 12. min. Polacy nie potrafią wyjść z własnej połowy. 10. min. Messi wdarł się w nasze pole karne... ale na szczęście na drodze stanął mu Wojciech Szczęsny 9. min. Faul na Robercie Lewandowskim. 7. min. Strzał Messiego na bramkę. Piła w rękach Wojciecha Szczęsnego. 6. min. Glik zablokował dośrodkowanie Argentyńczyków. 5. min Zieliński ruszył z kontratakiem. Podanie do Lewandowskiego zostało zablokowane. 4. min. Lewandowski wyłożył piłkę do Bielika, ale pomocnik Birmingham został zablokowany. 3. min. Faul Otamendiego na Bereszyńskim. Glik stanął w jego obronie. 2. min. Di Maria wywalczył rzut rożny. 2. min. Argentyńczycy budują swoją akcję od tyłu. 1. min. Długa piłka na Casha, ale futbolówka wylądowała na aucie 1. min. Sędzia gwizdnął po raz pierwszy. Od środka rozpoczęli Polacy. 19:58 Już za chwilę usłyszymy pierwszy gwizdek. Do boju Polsko! 19:54 Pora na hymny. 19:53 Obie reprezentacje wychodzą z tunelu. Za Polską jest dziś m.in. Andrij Szewczenko.



Andrij Szewczenko zdradził, komu kibicuje w meczu Polska – Argentyna. „Nigdy wam nie zapomnę” Ostatni raz reprezentacja Polski grała z Argentyną w 2011 roku. Wygraliśmy wówczas 2:1 po bramkarz Mierzejewskiego i Brożka. Australia wyeliminowała Danię i zajęła drugie miejsce w grupie D



Wszystko jasne w grupie D. Australia pokonała Danię i awansowała do 1/8 finału mundialu Pierwsze miejsce w grupie D zajęła Francja, która sensacyjnie przegrała



Tunezja ograła Francję, ale odpadła. Sensacja w grupie D Skład Argentyny:

facebook.com Skład reprezentacji Polski na mecz z Argentyną:



twitter.com Już dziś o godz. 20:00 reprezentacja Polski zagra o awans z grupy na mundialu w Katarze. Rywalami Biało-Czerwonych będą Argentyńczycy. Zapraszamy na transmisję na żywo z tego spotkania.

Reprezentacja Polski stoi przed wielką szansą, by w końcu wyjść z grupy mistrzostw świata. Aby to uczynić, podopieczni Czesława Michniewicza muszą uzyskać pozytywny wynik w meczu z Argentyną. Stwierdzenie „pozytywny wynik” nie oznacza tylko i wyłącznie zwycięstwa, bo sytuacja w grupie C jest taka, że wpływ na nasz awans może mieć też wynik spotkania Arabia Saudyjska – Meksyk.

Po dwóch kolejkach reprezentacja Polski jest pierwsza w tabeli grupy C. Dotychczas Biało-Czerwoni w meczach z Meksykiem i Arabią Saudyjską zgromadzili cztery punkty i zanotowali bilans bramkowy 2:0. Druga jest Argentyna z trzema punktami na koncie i bilansem bramkowym 3:2.

Tuż za plecami Albiceleste plasuje się Arabia Saudyjska, która ma tyle samo punktów co Argentyna, ale ma ujemny bilans bramkowy 2:3. Ostatnie miejsce w grupie C zajmuje Meksyk, który do tej pory zgromadził jeden punkt w meczu z Polską i ma bilans 0:2.

Reprezentacji Polski wystarczy remis, by awansować do 1/8 finału mistrzostw świata, ale i przy porażce podopieczni Czesława Michniewicza mogą wyjść z grupy. Wszystkie możliwe scenariusze rozpisaliśmy TUTAJ posiłkując się analizą jednego z użytkowników Wykopu.

Skład reprezentacji Polski na mundial w Katarze:

Bramkarze:

Kamil Grabara (FC Kopenhaga);

Łukasz Skorupski (Bologna);

Wojciech Szczęsny (Juventus).

Obrońcy:

Jan Bednarek (Aston Villa);

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua);

Matty Cash (Aston Villa);

Kamil Glik (Benevento);



Robert Gumny (FC Augsburg);

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa);

Jakub Kiwior (Spezia);

Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63);

Nicola Zalewski (AS Roma).

Pomocnicy:

Krystian Bielik (Birmingham City)

Przemysław Frankowski (RC Lens)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg)

Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab)

Michał Skóraś (Lech Poznań)

Damian Szymański (AEK Ateny)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam

Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Szymon Żurkowski (Fiorentina)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona);

Arkadiusz Milik (Juventus Turyn);

Krzysztof Piątek (Salernitana);

Karol Świderski (Charlotte FC).

Czytaj też:

Polski trener, który pokonał Argentynę na mundialu. Jaką ma radę dla Michniewicza?Czytaj też:

Mauro Cantoro zdradził słabe strony reprezentacji Polski. „Argentyna może to wykorzystać”