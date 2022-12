Katar 2022. Kiedy i o której mecz 1/8 Polska - Francja?

W środę 30 listopada Polska przegrała z Argentyną 0:2, ale w rozgrywanym równolegle meczu Arabia Saudyjska uległa Meksykowi 1:2. Takie wyniki oraz nieznacznie lepszy bilans bramkowy dały nam awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. W związku z tym warto zaplanować sobie najbliższe dni, by móc cieszyć się tym meczem. Przypominamy, kto jest przeciwnikiem Polski oraz o której będzie można zobaczyć to spotkanie.

Reprezentacja Polski w 1/8. Kiedy mecz?

Argentyńczycy zajęli pierwsze miejsce w grupie C, co sprawia, że w 1/8 finału mistrzostw świata zagrają z drugą drużyną grupy D, czyli Australią, która w ostatniej kolejce pokonała Danię 1:0. Z kolei reprezentacja Polski po zajęciu drugiego miejsca zmierzy się z pierwszą drużyną grupy D, czyli Francją, która sensacyjnie przegrała swój ostatni mecz z Tunezją. Mimo tej porażki Trójkolorowi są zdecydowanym faworytem w starciu z Polską. Przypomnijmy, Francuzi bronią tytułu mistrza świata.

Starcie Polski z Francją zaplanowane jest na niedzielę 4 grudnia. Rozpocznie się o godzinie 16:00 czasu polskiego i rozegrane zostanie na obiekcie Al-Thumama Stadium. Mecz pokazany zostanie przez telewizję publiczną oraz w internecie przez należącą do niej platformę sport.tvp.pl. Spotkanie Argentyny z Australią będzie można zobaczyć dzień wcześniej.

Katar 2022. Polska gra dalej

Reprezentacja Polski przegrała 0:2 z Argentyną w trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata. Bramki strzelali Alexis Mac Allister i Julian Alvarez. Ponadto kolejny rzut karny na tym mundialu obronił Wojciech Szczęsny. Polak zatrzymał uderzającego z 11 metrów Leo Messiego.

W związku z takim obrotem spraw o awansie zadecydował wynik meczu Arabia Saudyjska – Meksyk, który rozgrywano równolegle. W tym spotkaniu padł wynik 1:2 w związku z czym wyszliśmy z drugiego miejsca w grupie C, a Argentyna z pierwszego.

Na trzecim miejscu uplasował się Meksyk z takim samym dorobkiem punktowym, ale gorszym bilansem bramek. Tabelę zamyka reprezentacja Arabii Saudyjskiej, która na tym mundialu wygrała z Argentyną.

