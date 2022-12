Argentyna – Chorwacja w półfinale mundialu w Katarze. Transmisja na żywo w TV i online

We wtorek 13 grudnia rozegrane zostaną pierwsze półfinały mistrzostw świata 2022 w Katarze. Na pierwszy ogień pójdą reprezentacje Chorwacji i Argentyny.

Mundial 2022: Droga Chorwacji do półfinału

Przypomnijmy, reprezentacja Chorwacji po drodze pokonała faworyzowaną Brazylię w ćwierćfinale i Japonię w 1/8 finału. Oba te mecze rozstrzygnąć musiały rzuty karne. Chorwaci rozpoczęli tegoroczne mistrzostwa świata w grupie F, gdzie mierzyli się z Maroko, Belgią oraz Kanadą.

MŚ w Katarze: Droga Argentyny do półfinału

Z kolei, jeśli chodzi o reprezentację Argentyny, to swoje zmagania rozpoczęła w grupie C, gdzie rywalizowała z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską. W 1/8 finału Albiceleste mierzyli się z Australią, którą mimo problemów pokonali 2:1 w 90. regulaminowych minutach. Ćwierćfinał z Holandią nie był już taki łatwy i mimo prowadzenia 2:0 podopieczni Scaloniego w ostatniej minucie wypuścili zwycięstwo z rąk, dzięki czemu rywale doprowadzili najpierw do dogrywki, a później do rzutów karnych, w których ostatecznie lepsi okazali się Argentyńczycy.

Bilans starć Argentyny i Chorwacji

Chorwacja mierzyła się już z Argentyną na poprzednich mistrzostwach świata. Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą na mundialu 2018 w grupie D i wówczas to Ogniści triumfowali 3:0. Jeśli chodzi o bilans wszystkich starć, to na pięć spotkań Albiceleste wygrywali dwa, a remis padł tylko w jednym starciu.

Mundial 2022: Argentyna – Chorwacja na żywo

Mecz Argentyna – Chorwacja na mistrzostwach świata 2022 w Katarze odbędzie się dzisiaj, tj. we wtorek 13 grudnia 2022 roku o godz. 20:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w telewizji będzie można oglądać na antenie TVP 1 i TVP Sport oraz online w internecie na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

