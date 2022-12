Reprezentant Polski może zmienić klub. Media: Otwarte rozmowy

Szymon Żurkowski był jednym z 26 piłkarzy, który został powołany na mundial w Katarze. Wywołało to spore poruszenie, ponieważ pomocnik Fiorentiny ostatni mecz ligowy zagrał 3 września 2022 roku z Juventusem, po drodze zaliczając krótkie epizody w Lidze Konferencji Europy. Od spotkania ze starą damą, do 13 listopada uzbierał łącznie 49 minut w Lidze Konferencji Europy i 82 min w spotkaniu z Walią.

Michniewicz tłumaczył swoją decyzję o powołaniu Żurkowskiego oraz braku w kadrze Mateusza Klicha faktem, że ten pierwszy może „dać na boisku to, czego nie jest w stanie dać Klich”.

Mimo tego całego zamieszania Szymon Żurkowski ani razu nie zameldował się na boisku, a na jednej z konferencji prasowych zawodnik przyznał, że żałuje tego, jak się sprawy potoczyły i ma nadzieję, że ta sytuacja się zmieni.

Nicolo Schira: Sampdoria jest zainteresowana Żurkowskim

Wszystko na to wskazuje, że te słowa będą miały swoje pokrycie w rzeczywistości. Ma to związek, z tym że Szymon Żurkowski może niebawem zmienić klub. Uznany włoski dziennikarz, który ma dostęp do zakulisowych informacji, czyli Nicolo Schira poinformował, że pomocnikiem zainteresowana ma być Sampdoria, która dotychczas uzbierała sześć oczek i zajmuje przedostatnie 19 miejsce w Serie A.

„Sampdoria chce pozyskać polskiego pomocnika Szymona Żurkowskiego z Fiorentiny. Otwarte rozmowy” – napisał na swoim Twitterze dziennikarz.

Przypomnijmy, w Sampdorii występuje Bartosz Bereszyński, który zaliczył kilka świetnych występów na mundialu, więc aklimatyzacja w nowym otoczeniu dla Szymona Żurkowskiego na pewno byłaby łatwiejsza.

