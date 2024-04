Polski mistrz olimpijski oficjalnie zrezygnował. Niespodzianka przed Paryżem

Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio (2021) Wojciech Nowicki dźwignął oczekiwania, zarówno ekspertów, jak i kibiców reprezentacji Polski. Młociarz zdobył złoty medal, na zawsze wpisują się w historię polskiego olimpizmu.

Wojciech Nowicki z deklaracją ws. igrzysk olimpijskich w Paryżu

Nowicki najwyraźniej nie chce poprzestać na jednym, wielkim sukcesie podczas rywalizacji olimpijskiej. Łącznie na swoim koncie młociarz ma dwa medale, pamiętając brązowy krążek z 2016 roku w Rio de Janeiro. W Paryżu (2024) Nowicki ponownie chce zaatakować, a ma mu w tym pomóc… niekuszenie losu.

– Jest u nas w drużynie w końcu ten przesąd, że kto niesie flagę, temu nieszczęśliwie idą te starty. Może na koniec kariery, wtedy chętnie poprowadzę, ale nie teraz […] Mimo wszystko nie wyrywam się do tego. Wiem, że jest to pewna forma zaszczytu, ale na razie nie – przyznał Nowicki w rozmowie dla TVP Sport.

Wygląda zatem na to, że mistrz olimpijski sprzed trzech lat chorążym kadry nie będzie. Przypomnijmy, że na ostatnich igrzyskach reprezentację Polski wyprowadził Paweł Korzeniowski, legendarny pływak razem z Mają Włoszczowską, kolarką górską.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

