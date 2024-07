NA ŻYWO: Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu! Na ten moment czekały miliony

23:30 Ceremonia otwarcia powoli dobiega końca. Dziękujemy za śledzenie jej na stronie "Wprost". Igrzyska olimpijskie w Paryżu są oficjalnie otwarte. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: sport.wprost.pl 23:29 x.com 23:26 Po odpaleniu znicza, pod wieżą Eiffla zaczęła śpiewać Celine Dion.



23:23 Właśnie zapłonął znicz olimpijski! W tym roku ma on kształt balonu i wzniósł się w powietrze.



23:17 Kolejne przekazanie, teraz pochodnię przejęli paralimpijczycy, a następnie byli sportowcy i olimpijczycy oraz m.in. Laura Flessel, była minister sportu Francji. 23:15 Teraz do sztafety na terenie Luwru dołączył francuski koszykarz Tony Parker. 23:13 Płomień teraz w rękach byłej tenisistki, Francuzki Amelie Mauresmo. 23:11 Napięcie rośnie, wciąż czekamy na odpalenie olimpijskiego znicza. 23:05 Kolejny pokaz artystyczny. 22:03 Rafael Nadal płynie Sekwaną z płomieniem olimpijskim. Teraz przejęła go towarzysząca mu Serena Williams i Carl Lewis.



23:00 Wieża Eiffla rozbłysnęła!



22:58 Francuz przekazał go Rafaelowi Nadalowi!



22:57 Płomień olimpijski trafił w ręce Zinedine'a Zidane'a.



22:56 Zanim jednak do tego dojdzie, olimpijskie przysięgi zawodników i trenerów.



22:56 Teraz czas na odpalenie olimpijskiego znicza. 22:55 Prezydent Francji Emmanuel Macron oficjalnie uznał igrzyska olimpijskie za otwarte!



22:47 - W końcu nadszedł ten moment. Witamy na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 - powiedział. 22:46 Teraz Thomas Bach, przewodniczący MKOl.



22:44 - Przez najbliższe dni Paryż będzie waszym miastem - miłości i radości - powiedział.



22:39 Teraz przyszła pora na oficjalne przemówienia. Jako pierwszy Tony Estanguet, szef komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich. 22:37 22:35 22:35 Czas na wręczenie lauru olimpijskiego. 22:31 Amazonka wniosła flagę olimpijską. Pora na hymn. 22:28 Nad Sekwaną pojawił się jeździec na metalowym koniu. To Amazonka, duch olimpijski oraz wezwanie do pokoju i solidarności.



22:25 Ceremonia przeniosła się pod wieżę Eiffla.



22:14 Przed nami część stricte olimpijska. 22:10 Przed nami ostatnie występy artystyczne, ale przypomnijmy, jak wyglądał tour Polaków przez Sekwanę:



22:05 Teraz trwają występy artystyczne. 22:04 Francuska łódź zakończyła paradę sportowców, prowadzona przez dwóch sztandarowych, Melinę Robert Michon i Florenta Manaudou, przed swoimi kibicami, którzy krzyczeli "Que je t'aime" ("Kocham cię").



21:57 Powoli ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich dobiega końca. 21:52 Ostatni, ale nie na końcu na Sekwanie zameldowali się Francuzi!



21:51 Zobacz, jak wyglądali reprezentanci Polski na Sekwanie!



Reprezentacja Polski wypłynęła nad Sekwanę. Zaskakujący gość w drużynie 21:50 Teraz Amerykanie z Chorążymi LeBronem Jamesem i Coco Gauff! 21:49 Jednymi z ostatnich reprezentantów są Australijczycy! 21:48 Teraz Zambijczycy opływają Sekwanę. 21:46 Teraz w ceremonii otwarcia wzięli udział reprezentanci Ukrainy wspólnie z Urugwajem! 21:42 Teraz na Sekwanę wpłynęły reprezentacje Tadżykistanu, Tajwanu, Tanzanii i Tajlandii. 21:35 Zdjęć Polaków ciąg dalszy!



21:34 Tak wyglądali biało-czerwoni!

21:32 Teraz na Sekwanie oglądamy San Marino! 21:31 Dwóch medali brakuje nam do 300. w historii IO. Uda się nam przebić tę barierę w tym roku? 21:28 Jest Polska, razem z Filipinami! 21:27 Teraz widzimy Panamę i Papuę Nową Gwineę! To oznacza, że niedługo Polska! 21:20 Czas na literę N i kadry Nigerii oraz Norwegii. 21:19 "Sztuka i sport patrzą na siebie z podziwem".



21:15 Wcześniej oglądaliśmy innego Polaka - Jakuba Józefa Orlińskiego.



21:15 Niedługo na polskiej barce oprócz biało-czerwonych zobaczymy... Dawida Podsiadło



21:06 Jesteśmy w połowie ceremonii otwarcia. Z nr. 103 wypłynął Liban. 21:03 Następne reprezentacje meldują się na Sekwanie: Japonia, Jordania, Kiribati i Kuwejt. 21:01 Hołd dla 10 złotych bohaterek historii Francji.



21:00 Paryż, miasto miłości, miasto zakochanych.



20:55 Deszcz trochę przeszkadza w ceremonii otwarcia.



20:54 Po Minionkach przyszedł czas na Marsyliankę, hymn Francji.



20:52 Teraz oglądamy... Minionki! 20:48 Za Izraelem wypłynęli Islandczycy, Włosi i Jamajczycy! 20:45 "Wolność prowadzi naród!"



20:44 80. reprezentacją, którą oglądaliśmy w tej ceremonii, była reprezentacja Haiti! 20:40 W jednej wielkiej łodzi zmieszczono Wielką Brytanię!



20:35 Teraz kibice mogą podziwiać Hiszpanów! Za nimi mniej liczna reprezentacja Estonii! 20:33 Czas na Państwa na literę D. Na Sekwanę wypłynęli reprezentanci Danii, Dżibuti i Dominikany. Razem z Dominiką na łodzi znaleźli się Egipcjanie oraz Salvadoru. 20:31 Następnie zameldowali się Koreańczycy i reprezentacje Kostaryki i Wybrzeża Kości Słoniowej. 20:29 Teraz na Sekwanie zameldowali się Cypryjczycy, Kolumbijczycy i reprezentacja Komorów. 20:28 "Wolność kochania jest równie święta jak wolność myślenia" -Victor Hugo.



20:26 Chorąża Anita oraz Chorąży Przemek



20:25 W pierwszej części tego wydarzenia hasłem była "wolność", teraz przyszedł czas na "równość". Na scenie zameldowała się Aya Nakamura w towarzystwie orkiestry Gwardii Republikańskiej. 20:22 Polskie siatkarki zachwyciły ubiorem i... wszystko zepsuła pogoda.



Polskie siatkarki oczarowały kibiców, a potem stało się to. „Czar prysł” 20:19 W kolejnej części artystycznej połączono heavy metal z operą i przygotowano performens nawiązujący do rewolucji francuskiej.



20:10 Wniesiono skrzynię z medalami olimpijskimi. 20:06 Na Sekwanie jest już 16 delegacji z krajów:



Afganistan, Republika Południowej Afryki, Albania, Algieria, Niemcy, Andora, Angola, Antigua i Barbuda, Arabia Saudyjska, Argentyna, Armenia, Aruba, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn.występ artystyczny.



20:03 Czas na kolejny występ artystyczny – Kankan, czyli tradycyjny francuski taniec.



20:02 Fragment występu Lady Gagi.



20:01 Za nimi pojawili się m.in. Kameruńczycy i Kanadyjczycy. 20:00 W małej łodzi znaleźli się reprezentanci Kambodży! 19:58 Następni byli reprezentanci Bułgarii, Burkina Faso i Burundi! 19:57 Teraz na Sekwanę wypłynęli Brazylijczycy! 19:56 36 sportowców reprezentujących 100 milionów mężczyzn i kobiet. Rywalizują pod jednym i tym samym sztandarem – Wielkiej Rodziny Olimpijskiej.



19:53 Teraz płyną reprezentanci Belgii, Belize, Beninu i Bermudów. 19:50 Jako pierwszą niespodziankę przygotowano występ Lady Gagi po... francusku.



19:50 Tak z daleka wygląda ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich:



19:48 Warto zaznaczyć, że do udziału w ceremonii nie zostali dopuszczeni Rosjanie i Białorusini startujący pod neutralną flagą 19:46 Teraz wypłynęli Austriacy, Azerowie i reprezentanci Wysp Bahama oraz Bahrajnu! 19:42 19:41 Następnie wypłynęli sportowcy z Afganistanu, RPA, Algierii, Niemiec, Albanii, Angoli, Andory, Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Armenii, Aruby. 19:41 W drugiej barce reprezentacja uchodźców! 19:41 Znicz olimpijski dopłynął na Sekwanie. „Nadszedł czas, aby ogień olimpijski zakończył swoją trzymiesięczną podróż przez terytorium Francji i wkroczył na Ceremonię Otwarcia".



19:40 W pierwszej barce tradycyjnie płynie reprezentacja Grecji!



19:36 Rozpoczął się prolog ceremonii otwarcia IO!



19:35 Ceremonia oficjalnie otwarta!



19:33 Ogłoszenia przeciwpowodziowe w Paryżu...



x.com 19:23 Polskie siatkarki pięknie się ubrały na ceremonię otwarcia!



Polskie siatkarki przykuły uwagę swoimi strojami. Internauci zaskoczeni 19:20 Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich rozpocznie się za 10 minut! 19:15 Polskie siatkarki błyszczą przed ceremonią otwarcia IO!



19:10 W Paryżu zaczęło... padać. Przekonała się o tym Serena Williams.



19:07 85 łodzi niedługo popłynie nad Sekwanę na wyjątkową Ceremonię Otwarcia w historii Igrzysk Olimpijskich!



19:05 Kontrola bezpieczeństwa przed ceremonią otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Na kibiców czekają ogromne kolejki.



19:00 Uroczyste otwarcie Domu Polskiego w Paryżu połączone z kolejnym ślubowaniem #TeamPL.



18:58 Tłumy kibiców zbierają się wzdłuż Sekwany.



18:48 Michał Kubiak porównał igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w siatkówce: "Paradoksalnie igrzyska nie są najbardziej wymagającym turniejem, jeżeli chodzi o siatkówkę".



18:44 Zbigniew Boniek wymownie nt. prognoz dot. medali: Jak tak dalej pójdzie, to najważniejsze, żeby naszych nie okradli… medale na drugim miejscu…



18:40 Trasa ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich:



x.com 18:25 Legendarny piłkarz został okradziony w Paryżu.



Legenda okradziona w Paryżu. Straciła mnóstwo pieniędzy 18:20 Dobre wieści dla reprezentanta Polski:

Zaskakujący obrót ws. zawieszonego Polaka na igrzyskach. Wszystko jest jasne! 18:10 Na ceremonii otwarcia zabraknie polskich siatkarzy!



Zaskakująca decyzja polskich siatkarzy przed ceremonią otwarcia. „Musimy być skoncentrowani” 18:06 W wiosce olimpijskiej brakowało m.in. klimatyzatorów. Tak zareagował PKOl:



18:03 Novak Djoković modli się o zdobycie w końcu złotego medalu na igrzyskach olimpijskich.



x.com 17:58 W związku z początkiem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, poseł Polski 2050 – Trzeciej Drogi Tomasz Zimoch złożył niespodziewany wniosek.



Niespodziewany wniosek w Sejmie. Posłowie zaczęli klaskać i śpiewać 17:53 W sobotę 27 lipca będziemy już mieli wysyp startów biało-czerwonych. Sprawdź terminarz:



Kiedy startują Polacy na igrzyskach? Sprawdź harmonogram na 27 lipca 17:50 Dom Polski w Paryżu został otwarty.



17:48 Wszystko jest już gotowe na ceremonię otwarcia.



x.com 17:45 Magda Linette i Magdalena Fręch zdążą dotrzeć do Paryża! Wszystko dzięki... szefowi InPost!



Polskie olimpijki dotrą na czas do Paryża. Piękny gest szefa firmy InPost 17:44 Snoop Dogg wziął udział w sztafecie z ogniem olimpijskim.



17:42 Elina Switolina i Marta Kostiuk trenują razem przed igrzyskami olimpijskimi.



x.com 17:40 Przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich zapraszamy do lektury z prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem:



Zaskakujące wsparcie dla prezesa PKOl. Doradzał mu były prezydent 17:35 Przyjrzyjmy się pięciu ostatnim zapaleniom zniczy olimpijskich.



17:30 Ceremonia otwarcia IO rozpocznie się o godzinie 19.30. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie Eurosportu, TVP 1, TVP Sport. 14:06 Dzień dobry! Witamy w relacji na żywo z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu

Początek igrzysk olimpijskich w Paryżu

W tym roku Polskę na igrzyskach będzie reprezentować 210 zawodników. Jeszcze do niedawna podawano liczbę 213, lecz na redukcję kadry wpłynęły kontuzje i zawieszenia. Hubert Hurkacz długo walczył o powrót do zdrowia po kontuzji, której nabawił się podczas Wimbledonu. Ostatecznie poinformował, że nie jest w stanie wystąpić na igrzyskach. To pociągnęło za sobą absencję Jana Zielińskiego, który nie mógł wystartować np. z Igą Swiątek, gdyż stracił partnera w deblu. Trzecim nagłym nieobecnym stał się Norbert Kobielski, u którego wykryto niedozwolone substancje (nie po raz pierwszy), przez co został zawieszony.

Kibice mają wielkie nadzieje na liczne sukcesy medalowe. Najwięcej szans na medal daje się między innymi Idze Świątek, która zagra na ulubionych kortach Rolanda Garrosa, siatkarzom, którzy od lat nie schodzą ze światowej czołówki, Aleksandrze Mirosław, polskiej „Spiderwoman”, a także licznym przedstawicielom sportów wodnych czy lekkoatletyki.

W Paryżu pojawią się setki tysięcy kibiców, którzy obejrzą najlepszych sportowców świata w różnych lokalizacjach. Nie wszystkie zawody będą odbywać się w aglomeracji stolicy Francji. Przykładowo koszykarze (faza grupowa) i szczypiorniści zagrają w Lille. Strzelcy zmierzą się w Chateauroux, a piłkarze w różnych arenach na terenie Francji. Z kolei surferzy powalczą o medale… na Tahiti, bowiem tam są najlepsze warunki do rywalizacji.

twitter

Polscy sportowcy powalczą o poprawienie wyniku z poprzednich igrzysk

Podczas ostatnich igrzysk w Tokio Polacy zdobyli 14 medali (17. miejsce w klasyfikacji) – cztery złote, pięć srebrnych i pięć brązowych. Turniej czterolecia w Paryżu potrwa do 11 sierpnia. Chorążymi podczas ceremonii otwarcia będą młociarka Anita Włodarczyk i koszykarz Przemysław Zamojski.

