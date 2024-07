Dziennikarze i sportowcy chcą przywrócenia Babiarza. „Jeden z najlepszych komentatorów w Polsce”

– Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz, komentując utwór „Imagine” Johna Lennona podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Dziennikarz został zawieszony i odsunięty od relacjonowania IO. W jego obronie stanęło wiele osób, a sprawa nie cichnie mimo upływu kolejnych dni.

Na profilu Jacka Kurowskiego na platformie X (dawny Twitter) pojawiła się prośba skierowana do dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta. Podkreślono w niej, że „Przemysław Babiarz to jeden z najlepszych komentatorów w Polsce, a relacjonowane przez niego transmisje nawet po latach wywołują ciarki i wzruszenie”. „Dlatego prosimy – My, koledzy z pracy, ale także My widzowie, kibice i sportowcy – aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu” – czytamy.

Apel do prezesa TVP ws. Przemysława Babiarza. Podpisało się pod nim 148 dziennikarzy i sportowców

„Przemysław Babiarz pracuje przede wszystkim dla kibiców. To oni czekają na sportowe święto, na polski sukces, na łzy radości i piękne historie. Czekają na komentarz Przemysława Babiarza. Igrzyska olimpijskie to czas pokoju. To czas jedności w duchu Fair Play. To czas jedności poprzez sport, który jest piękny, bo łączy, a nie dzieli” – brzmi dalsza część dokumentu.

„Poglądy ma każdy. Przemysław Babiarz swoje też ma. Nie z każdym trzeba się zgadzać. Jednak pogląd dobrze mieć. Dobrze mieć też szacunek do tego, że ktoś myśli inaczej. To było zresztą główne motto ceremonii otwarcia igrzysk XXXIII Olimpiady w Paryżu: ‘Zjednoczmy się ponad podziałami, uszanujmy, że jesteśmy różni’” – podsumowano. Pod prośbą podpisało się 121 osób z redakcji TVP Sport oraz 27 sportowców.

Od 15 lat stał u boku Przemysława Babiarza. Poruszający apel komentatora TVP

Jednym z nich był Sebastian Chmara, który zamieścił w mediach społecznościowych wpis. „W czwartek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zacznie się lekkoatletyka. Od ponad 15 lat – jako partner w studiu lub na stanowisku komentatorskim – stoję u boku Przemysława Babiarza. To między innymi dzięki niemu nasza ukochana dyscyplina sportu stała się bliższa widzom, to dzięki niemu sukcesy polskich lekkoatletów wywołują łzy wzruszenia. Wywołują je u widzów. Podkreślam to, dlatego że to ich komfort śledzenia transmisji jest podstawowym powodem naszej pracy” – zaczął były lekkoatleta.

„Brak na stanowisku komentatorskim Przemka to największa strata właśnie dla Kibica. Igrzyska to największe święto sportu; czas pięknych zwycięstw, bolesnych porażek, wielkich przeżyć przed ekranami. My, którzy za to odpowiadamy, chcemy zrobić w Paryżu wszystko, aby przekaz z tej imprezy stał na jak najwyższym poziomie. A ten poziom na stadionie lekkoatletycznym gwarantuje Przemysław Babiarz” – podsumował w apelu o przywrócenie kolegi Chmara.

Czytaj też:

Babiarz zawieszony, szef TVP Sport przerwał milczenie. „Nie mogę go dłużej bronić”Czytaj też:

Zwrot ws. Przemysława Babiarza? Dyrektor TVP wezwany na dywanik